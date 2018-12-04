Сегодня в Душанбе стартует Национальный конгресс для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках мероприятия пройдёт конкурс красоты среди девушек с инвалидностью «Мисс Независимость», увлекательные мастер-классы «Прогулка в темноте», «Язык жестов».

Председатель Национального объединения инвалидов Асадулло Зикрихудоев рассказал нам о том, что впервые конгресс проводится не только для самих лиц с ОВЗ, но и для того, чтобы научить окружающих понимать и правильно помогать людям с ограниченными возможностями на улице.

- Асадулло Додихудоевич, мероприятия, приуроченные к Национальному и Международному Дню инвалидов, проводятся в нашей стране регулярно, но в новом интерактивном формате – впервые. Что послужило тому причиной?

- В 2016 году мы приняли участие во Всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья, на который, съехались более 2000 участников со всего мира. Эта поездка полностью поменяла мое сознание, после чего мы решили попробовать провести схожее мероприятие в Таджикистане. Конечно, в более скромных масштабах.

Какие выводы я сделал? Во-первых, наши мероприятия не должны проводиться в закрытом кругу, только для нас самих. Они должны охватывать все общество. Раньше наши мероприятия, приуроченные к Национальному Дню инвалидов, отмечаемому 8 июля, и Международному Дня инвалидов 3 декабря, ограничивались только официальной частью и культурно-массовыми мероприятиями в узком кругу.

Теперь я точно знаю, что только торжественной речью и танцами изменить отношение общества к инвалидам невозможно.

Необходимо вести диалог на серьезные темы с людьми с неограниченными возможностями. И если в прошлом году на нашем конгрессе приняло участие всего 70 человек, то в нынешнем по нашим подсчетам эта цифра возрастет до 200. Считаю, немало для нашей страны.

- Мы знаем, что на конгрессе мастер-классы будут проводить специально приглашённые гости из России и Узбекистана…

- Да, мы хотим, чтобы наши мероприятия были не только полезными, но и увлекательными. Именно поэтому мы пригласили специальных гостей – бизнес-тренера, руководителя общественной организации "Белая Трость" и члена организационного комитета Первого Всемирного конгресса для людей с инвалидностью Олега Колпащикова, и профессионального узбекского художника Жасура Джумаева.

Олег проведет мастер-класс «Прогулка в темноте». Он расскажет и покажет желающим, у которых нет ограничений в зрении, как живут, ощущают мир и ориентируются незрячие люди.

Сам Олег - тоже незрячий. Олег пробуждает желание быть чутким к незрячим людям. Он может заинтересовать публику, возбудить желание узнать что-то новое для себя. И, поверьте, это очень важно.

Например, когда мы проводим мастер-классы, чтобы здоровые люди попробовали воспользоваться инвалидной коляской, многие брезгуют, боятся и громко произносят: «Тоба, Тоба» ("Не дай Бог!").

В рамках конгресса пройдет мастер-класс по пониманию языка жестов, который проведут сурдопереводчики Национального общества глухих. Эти знания не будут лишними. Наоборот, при необходимости вы сможете объясниться с любым человеком.

Также мы проведем мастер-класс по преодолению барьеров на коляске. Если для человека без инвалидности порог в 5 сантиметров – не проблема, то для человека на коляске – она очевидна.

Мы считаем, что если человек без инвалидности хотя бы на пять минут сядет в инвалидное кресло, то он изменит своё отношение к колясочникам навсегда.

Также мы расскажем, как грамотно оказывать помощь людям с инвалидностью. Мы посчитали это необходимым, потому что когда люди на улице хотят тебе помочь, зачастую они не знают, как это сделать правильно.

Помню, в студенческие годы, когда я пытался сесть в автобус, все вокруг суетились и пытались помочь, но в итоге я оказывался на земле.

- Одним из главных мероприятий конгресса можно считать первый конкурс красоты среди девушек с инвалидностью «Мисс Независимость». Легко было собрать желающих принять участие в нём?

- Мы думали, будет сложнее. Конечно, определенная часть девушек сразу отказалась. И все же 12 смелых девушек с удовольствием отозвались на приглашение. Они хотят бросить вызов дискриминации по отношению к женщинам. Ну а к девушкам-инвалидам так вообще мы видим двойную дискриминацию – по половому признаку и инвалидности.

Элементарно - если у мужчин с инвалидностью при создании семьи нет как таковых проблем, то девушек с особенными потребностями замуж не берут. Считается, что они могут родить инвалидов, хотя это абсурдное, стереотипное мышление, которое в обществе нужно срочно менять. В западных странах, например, от этого стереотипа давно избавились.

Мы надеемся, что первые активистки, согласившиеся принять участие в конкурсе «Мисс Независимость», станут стимулом, мотивацией для других. Они покажут, что нужно интегрироваться в общество, быть активными и жить полной жизнью.

А еще очень важно показать, что, несмотря на свои особенные потребности, наши девушки независимы от сложившихся жизненных обстоятельств, стереотипного мнения общества.

Победители первого конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями будут награждены бытовой техникой, косметическими наборами и другими ценными призами.

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