Таджикистан в рейтинге процветающих стран занял 101 место, а Украина - 111. Отчет был опубликован британским исследовательским центром Legatum Institute.
Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, государственное управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, образование, здоровье и окружающая среда.
Из постсоветских стран, Казахстан занял 73 место, Кыргызстан - 78, Грузия - 80, Армения - 88, Беларусь - 89, Россия - 96, Азербайджан – 99, Таджикистан – 101 и Украина - 111-е место.
Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не включили из-за отсутствия данных. Аналитики отметили, что в рейтинг не были включены 10 стран. Кроме Узбекистана и Туркменистана, в десятку «неприкасаемых» вошли Сирия, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Куба, Гаити, Мьянма и Папуа-Новая Гвинея. В этих странах правительство ограничило доступ исследователей к нужной информации.
Первую пятерку заняли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Дания. В этих странах наблюдается настоящее процветание.
Последние места достались некоторым африканским странам и Афганистану.
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Джамшед7 часов назад
Точнее Таджикистан стоит на месте (по тихонько идя назад) а Украина просто разогналась чуток. Хотя поверьте кроме парашЕнко в остальном Украина успешна к примеру вся потделки знаменитых брендов одежды и обуви для Европы создают в Харькове. И вообще только в Харькове заводов и фабрик в 10 раз больше чем во всем таджикистане. Так что кто кого обогнал и в чем это большой вопрос.
Mans12 часов назад
Судя по тадж.новостям мы живём как в сказке, а весь мир нам завидует. . .
Буб14 часов назад
Не думоют что на Украине живут хуже нас, мне кажется мы самое дно, нижи нас только черви!
Буб Буб9 часов назад
Или черти, как хотите
Socrat17 часов назад
Мне кажется британский исследовательский институт черпал информацию о Таджикистане исключительно по новостям из Азии Плюс, где каждый день открывают парки, строят жилые дома, бизнес-центры, каждый месяц какой-то большой праздник и т.п., а бедному мужику в Сари Хосоре некуда идти на досуг.
Памир17 часов назад
Да что же там Украину... мы Швейцарию обошли )) судя по сюжетами на Тадж ТВ