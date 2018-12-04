Женская национальная сборная Таджикистана по футболу, обыграв в матче заключительного тура «CAFA Women’s Championship 2018» сборную Афганистана с крупным счетом 5:0, стала бронзовым призером турнира.

Во встрече с командой Афганистана в составе нашей сборной дубли сделали Мадина Фозилова и Шукронаи Джумахон. Еще один мяч на свой счет записала Лайло Халимова, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

На турнире в Ташкенте наша сборная под руководством главного тренера Сулаймона Бобокалонова набрала шесть очков из двенадцати возможных.

источник: fft.tj

Футболистки Таджикистана обыграли сборные Кыргызстана (1:0), Афганистана (5:0), а также уступили командам Узбекистана (0:11) и Ирана (1:4).

Победителем турнира стала сборная Узбекистана, которая одержала победы во всех четырех сыгранных матчах.

Серебряные медали достались команде Ирана. Футболистки Кыргызстана заняли четвёртое место. А сборная Афганистана финишировала на последней, пятой строчке.

По итогам завершившегося чемпионата CAFA в Ташкенте женская сборная Таджикистана помимо бронзовых медалей также получила почетный приз «Fair play» – награду самой дисциплинированной команде турнира.

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