Сегодня, 1 декабря на Аллее Славы городского кладбища Душанбе состоялся субботник по благоустройству воинских захоронений, могил советских воинов, ветеранов войны и труда.

Мероприятие было приурочено 77-й годовщине Дня начала контрнаступления советских войск под Москвой- 5 декабря 1941 году.

Работники городского кладбища, члены добровольческой группы “Память-201: ветераны-интернационалисты, байкеры мото-клуба "Ирбис", сотрудники посольства России в Таджикистане, военнослужащие и гражданский персонал 201 военной базы, представители Совета ветеранов республики, городские активисты, школьники, студентыи др., собрались на Аллее Славы.

В течение дня люди привели в порядок более 100 могил неизвестных солдат, фронтовиков, тружеников тыла, Героев Советского Союза.

В результате территория Аллеи Славы была полностью очищена, был вывезен весь мусор, убрана сухая трава и опавшая листва.

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- В Таджикистане всегда проявляли должное почтение и заботу о могилах умерших в госпиталях от тяжелых ранений солдат и офицеров Красной Армии, ветеранов войны и труда. В России высоко ценят заботу таджикистанцев о захоронениях советских воинов, - сказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, поблагодарив всех участников субботника за их благородный труд по сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны.