АК «Узбектелеком» расширила пропускную способность сети в 10 раз: со 110 Гбит/c до 1200 Гбит/c. Кроме того, компания с декабря снижает тариф на интернет-канал для операторов и провайдеров до 85 тыс. сумов ($0,01) за 1 Мбит/сек. Соответствующее заявление компания сделала в ходе отчётной конференции, прошедшей 30 ноября, сообщает ca-news.org.
Представители АК «Узбектелеком» сообщили, что теперь компания может без ограничений и в полном объёме удовлетворить все заявки операторов и провайдеров, передает Uzreport.
При этом, в компании напомнили, каждый оператор и провайдер самостоятельно устанавливает цены на свои услуги. Что же касается скорости, то она зависит от технологий подключения и технической возможности сети конкретного оператора или провайдера.
Также было отмечено, что UZTELECOM гарантирует для своих абонентов заявленную в описании тарифных планах скорость подключения, теперь в тарифных планах не будет приставки «ДО».
C 1 декабря UZTELECOM вводит новые безлимитные тарифные планы. Впервые в Узбекистане безлимитный гарантированный интернет со скоростью 2 Мбит/сек будет стоить 88 тыс. сумов в месяц ($10).
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