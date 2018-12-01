Первого декабря, в Международный день борьбы со СПИДом, мы решили вам сообщить, сколько людей страдают вирусом иммунодефицита человека в нашей стране и сколько ВИЧ-инфицированных насчитывается в соседних республиках.

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