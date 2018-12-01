Совсем недавно во всём мире отметили День сыновей. Немало в Таджикистане сыновей, продолжающих славный путь своих отцов и дедов. Мы решили вспонмить о некоторых династиях, где дети и внуки продолжают дело своих предков.
Как гласит таджикская притча, однажды спросили царя Хосрова:
- Который из твоих сыновей и внуков тебе всех милее? Он ответил: Те из них, которые любят дисциплину, страшатся бесчестия и постоянно стремятся достичь более высокого положения в обществе.
Приведем некоторые примеры известных внуков, которые, с честью продолжая дела своих дедов и отцов, добились признания в нашем обществе.
Хранитель дедовского сокровища
Садриддин Айни - Камол Айни - Эрадж Айни
Хранителем литературного наследства и памяти об Садриддине Айни, является внук писателя Эрадж. Он занимает пост председателя Литературного фонда имени Айни. Родился 8 ноября 1966 года, окончил Таджикский госуниверситет и Коммерческий университет.
В настоящее время Эрадж Айни совместно с Академией наук Таджикистана готовит материалы к переизданию полного собрания сочинений основоположника таджикской советской литературы. В сборник войдут труды, положенные на полку во времена СССР по цензурным соображениям. Также готовится к печати дополненное издание книги Айни "Воспоминания", впервые выпущенное в 50-х прошлого века в серии "Литературные памятники мира".
В этом году в честь юбилея деда Эрадж возглавлял работу по реконструкции дома-музея Садриддина Айни в Душанбе.
Отец Эраджа – Камол Айни, востоковед-литературовед, заслуженный деятель науки и техники РТ. Его перу принадлежат более 400 научных работ, посвященных различным проблемам персидско-таджикской литературы.
Раннее Камол Айни рассказывал интересный и поучительный эпизод из жизни своего отца:
- Ещё до Великой Отечественной войны правительство подарило устоду легковую машину марки «Победа», выделили и шофёра. Но когда началась война, устод принял решение отправить машину фронтовикам. «Сейчас не время для роскоши, - сказал Садриддин Айни.– Если она пригодится фронту, будет лучше».
Император музыки
Зиёдулло Шахиди - Толиб Шахиди – Табриз Шахиди
Табриз Шахиди - знаменитый продюсер, промоутер, журналист, президент компании ЗАО «Империя Музыки». Его дед Зиёдулло Шахиди - основоположник таджикской классической симфонической музыки.
Отец - Толиб Шахиди композитор, народный артист Таджикистана, лауреат ряда международных премий.
Толиб Шахиди закончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского - класс композиции Арама Хачатуряна. Он учился в лучшей консерватории мира, и сейчас является мастером своего дела, продолжая лучшие традиции советской композиторской школы. Мне хочется больше времени уделять творчеству отца - записывать и выпускать альбомы, обеспечивать участие в больших концертах. Каждые пять лет мы делаем юбилейные концерты папе.
Табриз окончил Московское музыкальное училище им. Чайковского при Московской государственной консерватории, ему присвоили квалификацию пианист, солист ансамбля, концертмейстер и продюсер музыкальных проектов.
Он лауреат первого международного конкурса пианистов им. С.Прокофьева (первая премия, Душанбе, 1991), лауреат российской премии «Новые Имена» (Москва, 1992, фортепиано), дипломант международного фестиваля «Mozart in Prague» в Праге (Чехия, 1992, фортепиано), и дважды лауреат международного конкурса пианистов в Австрии (1 премия 1992, 1995).
- Я считаю, и был тому свидетелем (мой дед и отец - композиторы), композиторскому делу надо учиться очень много лет, и далее всю жизнь, - говорит Табриз.
Внуки бухарского козикалона
Садри Зиё - Мухаммаджон Шакури - Шариф, Анвар и Рустам Шукуровы
Сыновья устода Шакури – известные ученые, работы которых признаны научным сообществом мира. Старший, Шариф Шукуров - искусствовед, заведует отделом культурологии Института востоковедения Академии наук РФ, профессор, доктор искусствоведения.
Средний - Анвар, астрофизик, профессор университета в Ньюкастле (Великобритания). А самый младший, Рустам - историк, доктор наук, работает в МГУ. Вместе с братом Шарифом он написал книгу «Центральная Азия: опыт истории духа», где основная часть посвящена таджикскому народу.
Гены все равно делают свое дело, и сыновья Мухаммаджона Шакури, как ученые, вложили свой весомый вклад в мировую науку, в какой бы стране ни находились.
Мухаммаджон Шакури родился в 1925 году в Бухаре, откуда в 1939 году переехал в Сталинабад (ныне Душанбе). Шакури был младшим сыном Шарифджон Махдума Садри Зиё (1865-1932), бухарского шариатского судьи, короткое время в 1917 г. занимавшего пост Верховного судьи Бухарского эмирата. Садри Зиё погиб в советской тюрьме в 1932 г.
- Для меня важными и поучительными, останутся его привычки и правила. Ассоциации с детством: ежедневно, в 8 утра, неважно, воскресенье это, или Новый год, день рождение или дождь на улице, болен он или здоров - отец садился работать за письменный стол. Высокая работоспособность, безжалостная и строгая к себе дисциплина, стали причиной всех написанных им научных работ. Он показал, что помимо таланта, своей работоспособностью можно добиться многого в жизни. Непросто отвечать на вопрос, кем был он для нас. Он часть каждого из нас, и мы его продолжение, - отмечает в своих воспоминаниях об отце – Мухаммаджоне Шакури, его сын Анвар.
Из семьи богатырей
Худоназар Бокиев - Рустам Бокиев - Сухроб Бокиев
Сухроб является сыном Рустама Бокиева – брата известного дзюдоиста Расула Бокиева.
Он выступает в весовой категории до 60 кг, и уже успел завоевать медали в нескольких крупных международных соревнованиях по дзюдо, в том числе в Кубке Европы.
Его дядя Расул – бронзовый призер олимпийских игр. Отец – Рустам также борец, чемпион мира по курашу, ныне – тренер.
После завершения карьеры Расула, фамилию Бокиевых на спортивной арене популяризирует Сухроб.
Дедушка Сухроба - Худоназар Бокиев, был именитым борцом и тренером. Его имя связано с многочисленными победами на национальных и всесоюзных чемпионатах по дзюдо, самбо и борьбе.
Мечта Сухроба – достичь тех высот, которые были покорены деду, отцу и дядям. Ныне, он готовится к квалификационным соревнованиям Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
Он помнит наставление деда о том, что оценку любого борца даст народ, поэтому не нужно зацикливаться на ошибочные решения судей. В одном из интервью покойный Худойназар Бокиев говорил:
- Много неприличных слов говорили в адрес семьи Бокиевых. Я знаю, не чиновник, не руководитель, а просто народ поддержит тебя в нужную минуту. Тому пример последний гуштингири в дни Навруза, когда перед 20 000 зрителей председатель комитета по делам спорта молодежи и туризма вручил Расулу ключи от автомобиля. Это заслуга самого борца и оценка, прежде всего, народа.
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