Центральная Азия стала модной – привычные для нашего региона узоры сводят с ума серьезных модных критиков. В нарядах, украшенных икатом или вышивкой сюзане, на публике появляются западные звезды.
Чтобы быть в тренде – предлагаем вам в начале зимы посмотреть на пять пальто, которые в этом сезоне сделали дизайнеры-женщины из региона ЦА.
Лали Фазылова, бренд LALI, Узбекистан
Узбекский дизайнер Лали Фазылова начала свою профессиональную деятельность в 1996 году с небольшой мастерской. Позднее ее имя стало запатентованным брендом Lali, а мастерская превратилась в Дом Моды. Ее одежду очень любят в Узбекистане и не только.
Фарзана Шаршембиева, бренд Sevensister, Кыргызстан
Американский модельер и бизнесвумен Донна Каран (Donna Karan и DKNY) представила осеннюю коллекцию 2018 года, в которую включила войлочное пальто с кыргызскими орнаментами от кыргызского мастера по войлоку Фарзаны Шаршембиевой.
Модельер Фарзана - основатель бренда Sevensister, мастерица в пятом поколении.
Кстати, на официальном сайте стоимость этого изделия составляет $2495.
Зухра Инат, бренд Moel Bosh, Узбекистан
Бренд Moel Bosh был основан в 2012 году дизайнером Зухрой Инат и ее дочерями Диорой, Додо и Гузаль. Все модели Moel Bosh создаются вручную из натуральных тканей. Их можно приобрести не только в Узбекистане, но и в Нью-Йорке, в районе Soho, в концепт-сторе Dreams on Air.
Нафиса Имранова, бренд Fashion ZHIWJ, Таджикистан
Нафиса – любительница Oversize, японских дизайнеров и местного колорита, создала в этот сезон пальто с национальной вышивкой.
«Я так хочу, чтобы одеваясь вам пришла в голову мысль, что создавала я это эксклюзивно для вас», - пишет она в презентации своих работ.
Мария Сариева, бренд SariyevaMaria, Казахстан
Это молодой бренд, его создали в 2015 году. Одежда презентована, как наряды для уверенных в себе девушек и женщин, сочетающая в себе романтизм и простоту, лёгкость и свободу, отдающая предпочтение натуральным тканям высокого качества.
Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».
Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.
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