АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Исмаилитском Центре Душанбе стартует Национальный конгресс для лиц с ограниченными возможностями, посвященный Международному Дню инвалидов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ДЕКАБРЯ

Международный день инвалидов.

1967 – Проведена первая в мире операция по трансплантации сердца.

2002 – Состоялся первый официальный визит президента РТ Э. Рахмона во Францию.

2010 – В столице прошел Форум развития Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ДЕКАБРЯ

1927 – Родилась журналист Буринисо Бердиева.

1935-1994 – родился исполнитель народных песен, Заслуженный работник культуры Таджикистана Курбон Зардак

1948 – родился актёр театра и кино Асалбек Назриев

1960 – родился литературовед, академик Носирчон Салимов

1976 – родилась журналист Наргис Хамрабаева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 0-2 тепла.