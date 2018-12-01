Во всемирный день домашних животных мы обратились в сети Фейсбук к читателям с просьбой дать шанс своим домашним животным стать звездами (!) – выслать нам фотографии своих пушистиков, рыжиков и вредин. Ну, в общем-то, звездный час пробил, смотрите!
Нужно сказать, что предложив вам создать такую совместно ми-мишную фотоленту, мы даже не ожидали такого наплыва фотографий. Не обижайтесь, если кого-то в этом огромном потоке и подгруппах мы упустили.
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