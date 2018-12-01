Это Шелла (китайская хохлатая) Мухаббат Шафиевой, ей 5 лет. "Её нашли на улице в мае этого года, хозяев не нашла, а посему сейчас стала МОЕЙ любимой девочкой" - говорит хозяйка

Во всемирный день домашних животных мы обратились в сети Фейсбук к читателям с просьбой дать шанс своим домашним животным стать звездами (!) – выслать нам фотографии своих пушистиков, рыжиков и вредин. Ну, в общем-то, звездный час пробил, смотрите!

Нужно сказать, что предложив вам создать такую совместно ми-мишную фотоленту, мы даже не ожидали такого наплыва фотографий. Не обижайтесь, если кого-то в этом огромном потоке и подгруппах мы упустили.

1 /33 Susanna Khachaturova: "Моя Маргоша. Пришла к нам сама. Повадки уличного хищника сохранились))"