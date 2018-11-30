Преподаватель недоволен учеником, ученик в оппозиции к учителю, родители в претензии к педагогу... Почему в школах Душанбе традиционные отношения между учителями и учениками исчезли, а новые не появились.

Рассказ бывшего педагога

Жительница Душанбе Зарина Саидова (фамилия изменена) почти десять лет работала учительницей в школе. Сейчас занимается торговлей на рынке.

- После пединститута я несколько лет работала в детском саду. Затем устроилась в школу, - рассказывает она. - Я всегда мечтала стать учительницей, так как хорошо помню свои школьные годы, как мы с восхищением и уважением относились к нашим учителям.

Родители мои – педагоги, и это тоже сыграло немаловажную роль. Но после года работы в школе от энтузиазма не осталось и следа.

Классы переполнены, с воспитанием у многих учеников большие проблемы, а уровень знаний вызывает лишь сожаление. При этом зарплата невысокая, а требования большие. А тут еще различные мероприятия, на которые мы должны обеспечить участие своих учеников. На подготовку к занятиям, на работу с учениками времени остается совсем мало.

Родители отошли от воспитания своих детей, не следят за их успеваемостью и появляются лишь тогда, когда их дети жалуются на грубое отношение со стороны учителей. А школьники, чувствуя поддержку за спиной, ведут себя еще наглее, грубят.

Конечно, не все ученики такие, но достаточно двух-трех подобных «героев» в классе и срыв твоего урока обеспечен. Я долго терпела все это, но когда начала замечать, что уже не могу управлять своими нервами, решила уйти из школы. Вседозволенность со стороны учеников, неуважение со стороны родителей и не всегда оправданные требования со стороны руководства - не те условия для того чтобы воодушевлённо заниматься педагогической деятельностью.

Родитель: Современная молодёжь не будет молчать

У жителя столицы Музаффара в семье два школьника – сын и дочь.

- Сын учится в восьмом классе. Раньше он был в числе отличников. Но с 6-7 класса, когда количество дисциплин стало увеличиваться, а темы стали сложнее, успеваемость сына по некоторым предметам стала постепенно снижаться. Я начал интересоваться, в чем причина.

Учеников много, преподаватели не успевают проверять, кто освоил урок, кому что непонятно. Когда начинаешь переспрашивать, грубят, говорят, надо слушать внимательнее. Пришлось брать дополнительные уроки в частных курсах. Лишние расходы, а что поделать, - сетует он.

Саида, жительница Душанбе, недовольна отношением учителей к школьникам.

- Моя дочь – девятиклассница. Я стала замечать, что в последние месяцы к урокам истории и биологии она не проявляет интерес, хотя всегда была в числе отличниц. «У нас был замечательный учитель по истории, но он ушел из школы, - объясняет дочь. - Вместо него назначили другого преподавателя. Видно, что у него самого не хватает знаний. Заставляет списывать темы с книги, не может ответить на вопросы. Ребята смеются над ним, а он злится, оскорбляет их, и нас тоже в придачу».

Не сложились отношения у дочери и с учительницей биологии. Как-то во время перерыва она пошла в туалет и немного опоздала на урок. Так преподаватель такое наговорила ей, что дочь была в шоке. Не удержавшись, она тоже ответила ей резко. После этого отношения учительницы с дочкой испортились. Она придирается к ней, задает трудные вопросы, иногда по уже давно пройденным темам.

Я хотела пойти к директору, но дочь не согласилась, говорит, будет хуже. К сожалению, из-за низкой зарплаты, других проблем, многие учителя-профессионалы уходят из школ, а их места занимают те, кто имеет диплом преподавателя, но так и не стали педагогами. Вот и учат теперь наших детей, кто попало, и как попало, хотя, конечно, есть и исключения, а молодежь все это видит и отвечает тем же. То есть, если учитель на них орет или унижает, оскорбляет, то современные дети уже не будут молчать, – поделилась своими проблемами женщина.

Кто виноват?

Низкий статус педагога остается актуальной проблемой для многих стран мира.

- К сожалению, низкий уровень образования абитуриентов - будущих педагогов, невысокое качество учебного процесса в педагогических вузах не способствуют приходу в школы настоящих учителей, - считает психолог Фируза Мирзоева.

Многие абитуриенты выбирают профессию педагога по принципу «хоть куда, лишь бы поступить», а не по призванию. Жизнь показывает, что сейчас место учителя может занять почти каждый, но быть настоящим учителем способны далеко не все.

По словам эксперта, Минобразования никак не помогает переломить эту ситуацию.

- К сожалению, сейчас данное ведомство больше занято второстепенными вопросами, такими как, соблюдение учениками формы одежды, запрет на ношение мобильников в школах, привлечение школьников и студентов к праздничным мероприятиям и тому подобное. Естественно, все эти требования передаются директорам школ, а те, в свою очередь, возлагают решение этих задач на учителей. Преподаватели вынуждены в этом случае часто конфликтовать с учениками. Страдает от всего этого образовательный процесс, падает авторитет учителя, ухудшаются отношения между преподавателем и учеником, - говорит Мирзоева.

Сложности в отношениях между учителем и учеником – явление не новое. Но, по мнению педагога с 30-летним стажем Шарофа Мухиддинова, раньше эта проблема не стояла столь остро.

По его словам, неуважительное отношение общества к учителю сказывается и на отношении к нему детей.

- Кто виноват в том, что дети могут по-хамски вести себя с учителями? Сами учителя? Думаю, не только они. Виноваты все. Учителя, которые мало заботятся о своем профессиональном росте и человеческом достоинстве. Родители, которые забывают о том, что воспитание ребенка - это, прежде всего их дело.

Виновато общество, которое принизило статус учителя. И все, в той или иной мере страдают от сложившейся ситуации.

Встает вопрос: «Что делать?». И тут, на мой взгляд, всем стоит начинать с себя, - считает педагог.

Как расположить к себе учителя и подружиться с учениками

Если между учеником и учителем нет взаимопонимания - это порождает огромные проблемы в процессе обучения. Но говорить о том, что кто-то из них плох, учитель или ученик, не стоит. Просто нужно попытаться наладить мосты понимания между ними.

Как это сделать? Эксперты предлагают рассмотреть это с точки зрения учителя и ученика.

Учитель

Своё мнение об учителе ученики складывают в течение первых пяти минут знакомства. Поэтому нужно хорошо подготовиться и соблюдать следующие правила:

- внешний вид - безупречный. Это не значит, что на учителе должна быть дорогая одежда, но аккуратная, деловая и с модным аксессуаром - обязательно. Причёска классическая, даже если вы её не любите:

- речь - уверенная, спокойная, размеренная. Это внушает доверие и уважение, и дети интуитивно оценят вас как лидера;

- отношение - доброжелательное, без суеты и многословности. Нельзя допускать панибратства и попустительства, только уважение и демократизм.

В повседневной деятельности преподаватель должен принимать учеников такими, какие они есть. Учитель не должен выделять кого-либо из учеников, все должны чувствовать его внимание. Хорошо, если он часто будет признавать успехи своих учеников.

Для одного это будет отлично выполненная работа, а для другого, вовремя сданное домашнее задание или победа в спортивном соревновании. Главное, в каждом найти то, за что можно смело похвалить. Если концентрироваться только на позитивных качествах каждого учащегося, постепенно негативные нивелируются. Это очень важно!

Ученик

- Уроки в первые дни обучения нужно готовить с особой тщательностью, потому что каждого ученика учитель оценит во время первого ответа у доски. Часто говорят: «Сначала вы работаете на пятёрки, потом пятёрки работают на вас» и это действительно так.

- Всегда будьте корректны, даже если вам кажется, что учитель вас не понимает, знайте, криком и нервами вы ничего не добьётесь, аргументируйте свою позицию спокойно. Часто в таких аргументированных беседах может выясниться, что неправы именно вы. Но бывает так, что и учитель может разделить вашу точку зрения.

- Ведите себя в школе в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Свою индивидуальность лучше выражать во внеурочное время.

- Вовремя и полностью готовьте домашнее задание, вы же ходите в школу учиться.

- На уроках ведите себя спокойно.

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