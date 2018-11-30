Доля Таджикской алюминиевой компании в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз.

В 2017 году компания экспортировала продукцию на сумму $196,6 млн. При этом общий размер экспорта Таджикистана в прошлом году составил $1,2 млрд. Таким образом, доля ТАЛКО в объеме экспорта республики составила 16,4%, отмечается на сайте компании.

В 2007 году общий объем экспорта Таджикистана составлял $1 млрд 468,1 млн. ТАЛКО тогда поставила за рубеж свою продукцию на сумму $1 млрд 85,9 млн, что составляло 74% от общего объема экспорта страны.

Доля ТАЛКО в объеме экспорта Таджикистана Источник: сайт ГУП «ТАЛКО

Выпуск алюминия

Также за последнее десятилетие существенно сократилось производство первичного алюминия – в четыре раза.

В 2007 году ТАЛКО произвела 419 тыс. тонн первичного алюминия, а уже в 2017 году – всего чуть более 103 тысячи тонн.

Годовой объем производства ГУП ТАЛКО за 2007-2017 гг. Источник: сайт ГУП ТАЛКО

Падение продолжается

За девять месяцев 2018 года алюминиевая компания произвела свыше 72,5 тыс. тонн алюминия, что почти 3,6 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

Снижение объема выпуска металла в нынешнем году в соответствующих ведомствах связывают с капитальным ремонтом оборудования на заводе.

Ожидается, что на основе заключенного соглашения с китайскими компаниями до конца этого года будет завершен ремонт и модернизация 300 единиц электролизных ванн, а рост выпуска крылатого металла начнется в будущем году.

По данным Таможенной службы, в целом экспорт алюминия и изделий из него за девять месяцев этого года осуществлен в объеме более 71,7 тыс. тонн на сумму более $153,7 млн.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus