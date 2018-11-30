Пока в соцсетях обсуждают, нужно ли внедрить в республике услугу «Леди-Такси», девушки уже начали осваивать профессию таксиста.

Сегодня женщина за рулем не удивляет никого: автомобиль успел занять место в жизни современной леди.

Редкостью продолжает оставаться лишь женщина-водитель такси, хотя исследования показывают, что женщины водят автомобили гораздо безопаснее, нежели представители сильного пола.

Но вот, на улицах Душанбе люди начали замечать такси, за рулем которых сидят представительницы прекрасного пола.

Появление женского такси стало ответом на многочисленные жалобы женщин, испытавших на себе неуважительное отношение со стороны таксистов-мужчин.

К сожалению, в наше время многие девушки просто боятся ехать куда-то вечером с незнакомым мужчиной.

Кроме того, ни для кого не секрет, что менталитет восточных, в том числе и таджикских, мужчин, таков, что им не нравится, когда их жены или сестры без сопровождения мужа или брата едут в такси под управлением незнакомых мужчин.

За разъяснениями, что это за нововведение, и как продвигается услуга на нашем рынке, мы обратились к директору предприятия «Рахш-Такси» Артёму Катаеву.

- В чём новизна этой услуги, и что она подразумевает?

- Услуга такси леди на самом деле не особо новая. Наши коллеги пытались её запускать. Так же и мы попробовали внедрить эту услугу. Не знаю, почему не пошло это у Saboh Taxi, которые прекратили предоставлять эту услугу, но мы столкнулись с трудностью подбора девушек - водителей. У нас сейчас эта услуга существует, но не в том объеме, в каком хотелось бы. Скажу проще, у нас пока только три автомобиля, за рулем которых работают представительницы прекрасного пола.

Мы находимся в активном поиске достойных кандидаток на вакансии, но, к сожалению, предложений или прошедших отбор пока нет.

Работа водителя такси гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд. Особенно для женщины. Это управление автомобилем целый день, и помимо этого, общение с людьми, клиентами. Для тех, кто пробовали начать работу в этой новой для них ипостаси, это был просто удар, и даже не доездив день, они понимали, что это не их работа.

- Насколько назрела необходимость этой услуги?

- Услуга очень востребована. Мы понимаем, откуда эта востребованность. В первую очередь, от мужей, которых не устраивает, что их супруги ездят в машине с водителем мужчиной. Наряду с этим есть женщины, которые предпочтут водителя-женщину.

Почему? Думаю, тут есть масса причин, на которых мы останавливаться не будем. Однако, на сегодняшний день не хватает профессионалов женщин, которые готовы выполнять обязанности по перевозке в системе такси.

- Есть какие-то особые условия для приёма женщин на работу таксистом?

- Те немногочисленные девушки, о которых я говорил, выполняют свои обязанности на собственных автомобилях.

По закону нашей страны, водители, которые занимаются профессиональным извозом, должны иметь стаж не менее трех лет. Это тоже одно из условий, почему круг потенциальных кандидатов сужается.

Были кандидаты, замечательно проявившие себя за рулем, коммуникабельные, но с меньшим стажем вождения. Им пришлось отказать, посоветовав прийти через год – два.

- Водители девушки будут задействованы по вызовам только женщин?

- Это еще один сложный момент, что женщины таксисты при отсутствии заказов от клиенток, чтобы не простаивать, должны будут выезжать на рядовые заказы, и развозить пассажиров - мужчин. Тут также нельзя быть уверенным, что пассажиры будут образцом вежливости и трезвости. Особенно в выходные дни, в темное время суток.

Этот момент так же надо продумывать, и не направлять девушек на заказы к ресторанам и ночным клубам. Хотя полностью эти меры, не могут на 100% гарантировать бесконфликтную поездку.

Могу отметить, что пока жалоб от женщин водителей на непристойное поведение пассажиров не было. Вы могли видеть в городе розовый автомобиль с логотипом «Леди-Такси». Это одна из наших машин, и характерный её цвет не оставляет вариантов для кого она предназначена.

Так вот, женщины в отличие от мужчин, заканчивают работу не позднее 24 часов. Это установка руководства.

- Каким Вы видите соотношение между водителями такси, между мужчинами и женщинами, необходимое для внедрения услуги «Леди-Такси»?

- Потребность в таком такси я рассматриваю как процентов 20% от общего парка. Услуга действительно нужная, и уникальность заключается в том, что раскручивать её не придется. Потребители уже есть. Мы готовы даже дать свои автомобили девушкам, которые будут отвечать всем требованиям. Пока этот рынок без предложения, - подытожил Артём.

Первой в мире женщиной-таксистом стала немка Элизабет фон Папп. Потеряв мужа, она решила освоить профессию водителя, чтобы прокормить семью. Она прошла обучение в Берлинской школе водителей, и в 1908 году вышла на маршрут.

«За» и «против»

Мы решили узнать, что думают о службе «Леди-Такси» жители нашей столицы.

Тахмина, работник радио:

- Для меня важно, чтобы поездка в такси была максимально безопасной. Бесспорно, что у мужчин водителей больший опыт управления автомобилем, поэтому если будет выбор, то для меня предпочтительнее грамотный водитель мужчина среднего возраста. Если услуга «Леди-Такси» и возникнет, то я скорее пользоваться ей не буду.

Джамшед, фитнес - тренер:

- Я полностью одобряю это нововведение. Моя супруга нередко пользуется услугами такси при поездках на рынок или к маме. Она пару раз жаловалась, что водители отпускают в её адрес недвусмысленные комплементы и спрашивают, замужем она или нет. Мне это не нравится. Если бы можно было вызвать такси с водителем женщиной, моя жена с охотой бы пользовалась этой услугой.

Зафар, водитель такси:

- Я не имею своего автомобиля, и работаю на машине предприятия. Я бы не хотел, чтобы моим сменщиком была женщина. Одна из причин та, что мелкий ремонт, который осуществляем мы сами, будет на мне. И скорее в приоритете у моей напарницы, будут дневные часы работы. Т.е. о вопросе смещения графика, уже речи быть не может, и придется подстраиваться под сменщицу. Вот если будут набирать только со своими машинами, согласен. Работать станет интереснее.

Зарнигор, журналист:

- В темное время суток, я бы скорее вызвала «Леди-Такси». А днем, для меня значения не имеет, кто будет управлять автомобилем. Главное, чтобы таксист, как водитель, был грамотный.

МЕЖДУ ТЕМ

Saboh Taxi готова принять на работу женщин водителей

Мы обратились в администрацию компании Saboh Taxi, известную по короткому номеру 4444, с вопросом о том, с какими трудностями они столкнулись, внедряя услугу леди-такси.

Там пояснили, что они готовы принять на работу девушек-водителей со своим автомобилем и сейчас, но желающих пока нет. Это единственная причина отсутствия указанной услуги.

Желающих занять вакансию водителя дамского такси со своим автомобилем администрация Saboh Taxi просит звонить по телефону 904-07-88-44.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus