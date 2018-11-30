Уже который год всемирная маркетинговая акция, именуемая «Чёрной пятницей», проводится также многими торговыми точками в Таджикистане. Не стала исключением и прошедшая пятница. Мы не ходили по магазинам в поисках скидок, мы узнали, как продавцы нередко дурят своих покупателей.

Некоторые наше сограждане считают, что у нас обычно ничего просто так не делается, и скидки тоже не берутся «с потолка». Продавцы осуществляют заранее им подготовленный план, ценник на отдельные товары постепенно повышается, чтобы в день распродажи сделать показную скидку. И это работает.

Специалист в области маркетинга Зафар Аюбов рассказал «АП», что в целом скидки в Таджикистане осуществляются по двум сценариям:

- если есть скидки на продовольственные товары, это означает, что срок годности уже подходит к концу или уже прошел.

- если есть скидки на непродовольственные товары – значит, подходит новая продукция, и надо срочно избавиться от старого, неходового уже товара.

Скидки делаются, когда:

- застой товара и срок годности подходят к концу;

- хотят продать непопулярные товары. Для этого делается реклама и со скидкой продается один популярный товар, находящийся на полке рядом с теми, что никому не нужны;

- есть необходимость освободить площади и получить деньги в оборот для новых закупок и товаров;

- хотят обмануть. Сегодня увеличивают цену в три раза, а завтра уменьшают в два;

- изначально многократно завышенная цена, особенно, если речь идет об одежде.

соцсети Эта фотография, сделанная летом 2018 года, обошла все соцсети. Скидки в столичном "Ашане" тогда взвали большой ажиотаж. Это, к слову, одна из немногих акций, которая была настоящей, с реальными скидками.

Он добавил, что скидки в магазинах одежды типа LC Waikiki бывают реальными, так как эта большая торговая сеть, и у них хорошо налажена логистика.

Но специалисты все же советуют не верить в слепую ценникам, которые сообщают о грандиозных скидках. На деле может оказаться, что распродажная стоимость товара остается прежней, но наклейка с перечеркнутой «старой» ценой затуманивает глаза. В результате подобных трюков, продавцы воздействуют на психологию людей, которые подсознательно тянутся за вещью на скидке, не подозревая, что покупают её по обычному тарифу.

Совет: для того, чтобы убедиться в реальности скидки, необходимо проверить, как цена менялась до дня распродажи.

Экономист Саидджон Окилов отметил, что под видом скидки с желтыми ценниками в наших так называемых элитных магазинах могут продавать товары, которые в других точках столицы стоят дешевле.

«Кроме того, существуют торговые центры, где товары одной позиции идут со скидкой, а продукция, скажем, по 10 другим позициям прикрывает эти скидки, то есть цена искусственно завышена», - говорит он.

Бывают, по мнению экономиста, и такие ситуации, когда цены действительно снижают, но это просто связано с тем, что по старой цене никто этот товар не покупает, или же срок его годности заканчивается.

«Тут распродажа со скидками - лучший выход», - сказал он.

В любом случае, рекомендует специалист, нужно помнить, что продавцы не станут делать что-либо без собственной выгоды.

А как там у них?

Маркетологи говорят, что в принципе скидки делаются во всем мире для увеличения объема продаж, и привлечения покупателя к тем или иным товарам.

Подобные мероприятия по стимулированию продаж в организациях с правильным отношением к маркетингу, планируются не менее, чем за квартал, а то за год и более.

Бюджеты на будущие акции часто закладываются уже в условия договоров с поставщиками, а те, в свою очередь, формируют предварительные бюджеты из собственной прибыли. Соответственно, планируется и ценообразование на ту или иную продукцию, и очень часто скидки на популярные марки изначально закладываются в стоимость товаров.

То есть, скидки, это не импульсивное решение, а заблаговременная запланированная согласованная с поставщиками сложная акция, которая приносит немалую прибыль. Покупатели, которые пришли в магазин с целью купить один товар со скидкой, зачастую могут заинтересоваться другой продукцией, расположенной рядом.

Помимо очевидного прямого дохода, у таких распродаж и акций, есть и другие выгодные стороны. Во-первых, большие скидки, это способ не только заинтересовать людей, но и привлечь новых покупателей. Если обычно вы покупаете одежду в магазинах среднего класса, то в сезон распродаж можете зайти и в элитные магазины, где можно купить по-настоящему качественную вещь по сниженной цене, и это действительно будет выгодно.

Во-вторых, акции - это способ удержать постоянных покупателей, вознаграждая их за лояльность.

Психология распродажи

Психологи отмечают, что по своей природе большинство людей любопытны и азартны, поэтому поиск скидок, выгодных цен и каких-нибудь акций для многих, превращается в некое подобие охоты. Как всякий охотник при виде добычи, покупатель теряет голову при виде скидок.

Даже если нечестные продавцы предварительно подняли цену, чтобы потом нарисовать скидку в 50%. Именно поэтому при покупке мы зачастую руководствуемся именно тем, что цена снижена, а не тем, что вещь нам по-настоящему нужна или нравится. На этом строят свои стратегии психологи, и маркетологи.

Главная задача - заманить покупателя, а там уже включится так называемый «покупательский зуд», то есть устойчивое желание купить хоть что-нибудь.

Добавляет «острых ощущений» и ограниченное действие предложений, например, только сегодня – 20% на вещи их коллекции на этой странице. Невольно обращаешь внимание, и подыскиваешь себе что-нибудь со скидкой. Да, зачастую такие покупки приносят удовольствие только от процесса покупки, а вещи оседают в глубинах шкафов, ни разу не надетыми.

Но если подходить к акциям и распродажам с умом, и трезвым расчетом, можно действительно выгодно пополнить гардероб. Главное – не терять голову!

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