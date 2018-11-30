Украина ограничивает въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил украинский президент Петр Порошенко. Накануне стало известно, что пограничная служба решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан - в первую очередь россиян, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола", - сказал глава пограничной службы Украины Петр Цигикал на совещании у президента страны Петра Порошенко.

Ранее на этой неделе Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Поводом для этого стал инцидент в Черном море, который произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали 24 украинских военнослужащих, которые на двух катерах и буксире пытались пройти через Керченский пролив.

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