Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые входят в состав поисковой группы «Память-201», стали заносить фотографии захоронений фронтовиков с геодезическими метками на бесплатный картографический сервис Google Maps, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Каждый заинтересованный в розыске той или иной могилы может увидеть фотографии захоронений, благоустроенных военнослужащими соединения, находясь вдали от Душанбинского кладбища. Проведенное обследование аллеи героев, устроенной на православном кладбище Душанбе в 1945 году и близлежащих участках, выявило более 400 заброшенных захоронений с воинскими обелисками, на многих из которых отсутствуют биографические данные», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, каждую субботу добровольцы из числа военнослужащих 201-й РВБ приезжают на православное кладбище Душанбе, где восстанавливают могилы фронтовиков и воинов-интернационалистов, находят новые захоронения.
Могилы, находившиеся в запущенном состоянии, очищают от зарослей, приводят в порядок дорожки, восстанавливают ограды и могильные плиты.
Военно-поисковая группа «Память-201» была создана в мае 2011 года по инициативе командования 201-й РВБ. Она занимается восстановлением и благоустройством заброшенных воинских захоронений и памятников. За это время военнослужащими-поисковиками приведены в порядок более 200 заброшенных во время гражданской войны в Таджикистане в 1990-е годы могил фронтовиков, восстановлены ограды и могильные плиты, данные о захоронениях внесены в единый реестр.
В январе 1941 года численность населения Таджикской ССР оценивалась в 1566 тысяч человек. На фронт отправились свыше 290 тысяч жителей республики. С войны домой не вернулось более 100 тысяч человек. Около 45 тысяч в 1942 году были отправлены на Урал в составе трудовой армии для работы на заводах. Многие умерли там от голода и холода.
К 2015 году в Таджикистане осталось около 1200 ветеранов Великой Отечественной войны, а в 2017 году – только 447.
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