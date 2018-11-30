В Душанбе в понедельник стартуют мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

В рамках Конгресса состоится республиканский конкурс «Мисс независимость-2018» среди молодых девушек с инвалидностью из Согдийской и Хатлонской областей, а также ГБАО и районов республиканского подчинения.

В конкурсе примут участие 12 смелых, талантливых и красивых таджичек, которые хотят заявить на всю страну о том, что девушка с инвалидностью имеет право на достойную жизнь в обществе.

Девушки хотят заставить окружающих задуматься о роли женщин в обществе, борьбе против насилия и дискриминация женщин с инвалидностью, сообщают организаторы.

1 /4

В рамках Национального Конгресса также пройдет мастер-класс узбекского профессионального художника с ограниченными возможностями Жасура Джумаева, а также добровольный для всех желающих урок «Прогулка в темноте», где вы на полчаса сможете окунуться в жизнь незрячих людей и инвалидов-колясочников, увидеть ее изнутри.

Также в течение трех дней состоится выставка ремесел, на которой будут выставлены работы, сделаные руками людей с ограниченными возможностями.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus