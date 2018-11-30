Сложно поверить, что о СПИДе мы узнали всего 38 лет назад. За это время синдром приобретенного иммунного дефицита перешёл от относительно неизвестной болезни до мирового кризиса и унес более 30 миллионов жизней.

Тем не менее, в отношении этого заболевания продолжает существовать масса стереотипов.

Предлагаем пройти тест, чтобы пополнить свою копилку знаний о ВИЧ.

Помните, защитить себя от ВИЧ/СПИДа можете только вы сами!