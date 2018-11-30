Сложно поверить, что о СПИДе мы узнали всего 38 лет назад. За это время синдром приобретенного иммунного дефицита перешёл от относительно неизвестной болезни до мирового кризиса и унес более 30 миллионов жизней.
Тем не менее, в отношении этого заболевания продолжает существовать масса стереотипов.
Предлагаем пройти тест, чтобы пополнить свою копилку знаний о ВИЧ.
Помните, защитить себя от ВИЧ/СПИДа можете только вы сами!
Учитель ученику враг? Почему в школах Душанбе исчезли традиционные отношения между педагогами и учащимися
ЕБРР выдал кредит «Агротехсервис» на развитие бизнеса
ОБСЕ и Сейферволд продвигают взаимодействие милиции с населением в Таджикистане путем обучения членов общественных советов
Доля алюминия в экспорте Таджикистана за последнее 10 лет упала почти в пять раз
Скидки. Насколько им можно верить?
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
«МегаФон Таджикистан» запускает новую акцию для абонентов
Могилы таджикистанских фронтовиков появятся на Google Maps
Узбекистан снизил авиабилеты в Москву до 100 евро. Наши молчат
Традиции тэппанъяки в OK Bar&Restaurant
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста