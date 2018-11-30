Узбекская национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запустила акцию по снижению стоимости перелетов на направлениях из Узбекистана в Москву.

В размещенном на сайте Uzbekistan Airways объявлении говорится, что на рейсах, выполняемых с 29 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, минимальная стоимость авиаперелета из городов Узбекистана в Москву составит от 100 евро в одну сторону.

Стоимость билета в обе стороны составляет от 175 евро.

Отмечается, что авиабилеты доступны на сайте и в офисах продаж билетов Uzbekistan Airways.

Также на сайте авиакомпании имеется возможность предварительного выбора и бронирования мест в салонах воздушных судов, где доступны как платные, так и бесплатные места.

В начале ноября этого года сообщалось, что Госкомтуризм Узбекистана разработал Концепцию развития сферы туризма в РУ, авторы которого считают, что высоким ценам на билеты и недостаточности воздушных соединений способствует монопольное положение авиакомпании Uzbekistan Airways.

Концепция предлагает разделить компанию на несколько конкурирующих компаний, разграничив авиацию, управление аэропортами и регулирующий орган авиации.

Также предложено увеличить число зарубежных авиакомпаний, в том числе лоукостеров, совершающих регулярные рейсы в Узбекистан, путем внедрения режима «Открытое небо» в некоторых международных аэропортах республики.

Эти и другие меры должны помочь снизить стоимость авиабилетов в общей стоимости турпакетов до $100-150.

А что у нас?

В Таджикистане, по всей видимости, никто не собирается снижать цены на авиабилеты, хотя бы в канун новогодних праздников. По крайней мере, таджикские авиакомпании пока на счет этого хранят молчание.

Более того, стоимость проезда воздушным транспортом в республике с начала года выросла почти в два раза.

Самый дешевый авиабилет из Душанбе в Москву, к примеру, на 7 декабря, на сайтах агентств по продаже авиабилетов стоит 195 евро.

Из Куляба в Москву на эту же дату можно полететь минимум за 201 евро, а из Худжанда – за 131 евро.

Теряем пассажиров

Многие таджикистанцы уже привыкли летать в Россию и другие страны из кыргызских городов, это значительно дешевле, чем лететь туда из таджикских аэропортов.

А с развитием связей между Таджикистаном и Узбекистаном теперь уже и ташкентский аэропорт стал весьма привлекательным транзитным пунктом для наших граждан.

Разница между стоимостью авиабилетов в Таджикистане и Узбекистане меньше, чем в случае с Кыргызстаном, но она есть. А для человека с небольшим достатком даже небольшая разница в цене имеет значение.

В связи с этим отечественные авиакомпании - «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» - теряют своих потенциальных пассажиров.

Дорогое топливо

Дороговизну авиабилетов в Таджикистане авиакомпании обосновывают высокой стоимостью авиатоплива в республике. В настоящее время авиакомпании, летающие из таджикских аэропортов, приобретают горючее по цене свыше $1,5 тыс за каждую тонну. Это почти в два раза дороже, чем в аэропортах соседних стран.

При этом 40% стоимости авиабилета формируется за счет стоимости авиатоплива. С начала нынешнего года стоимость авиатоплива в Таджикистане выросла более чем на 30%.

В Топливозаправочной компании объясняют подорожание топлива ростом стоимости нефти на биржах.

Также в компании отметили изменения в законодательстве России, в соответствии с которыми российским НПЗ стало выгоднее продавать топливо внутри страны, нежели экспортировать его.

До этого ТЗК приобретала авиатопливо у нефтеперерабатывающего завода города Орск по льготным условиям: Россия освободила Таджикистан от таможенных пошлин при импорте любых видов ГСМ.

Теперь топливо поставляется, в основном, из Туркменистана, и ТЗК при его импорте платит пошлину в размере 5%.

Кроме того, в ТЗК жалуются на большие задолженности отечественных авиакомпаний, что создает проблемы для бесперебойной поставки топлива.

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