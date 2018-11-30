Японские тренды, аппетитные деликатесы и мастер-класс шеф-повара паназиатской кухни от OK Bar&Restaurant.

В японской кухне есть особенный метод приготовления, ставший традицией: готовить еду на раскаленном листе металла, который чаще всего выступает в качестве продолжения самого стола для гостей. Называется этот способ Тэппанъяки - от слов «тэппан» – лист железа и «яки» – гриль или жареный. Блюда отличается от приготовления на других поверхностях особенностями прожарки и качеством: в продуктах сохраняются все полезные вещества. Преимущество такого формата заключается и в том, что гость ресторана имеет возможность оценить качество ингредиентов и наблюдать весь процесс. Искусный кулинар словно фокусник – взмах ножом, и рыбный стейк аккуратно разделан, еще взмах – и рядом с ним уже лежит измельченный овощной гарнир.

В OK Bar&Restaurant в Душанбе полюбился этот японский тренд, и сейчас шеф-повар паназиатской кухни Фенг Лин Цунг практикует подобное приготовление блюд на глазах изумленной публики. На странице OK Bar&Restaurant в Facebook можно ознакомиться с меню ресторана, но, конечно, даже самые яркие фотографии не способны передать бесподобный вкус и аромат представленных блюд.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть, как Фенг Лин Цунг готовит мраморную говядину по-японски и фуа-гра в яйце.

Адрес: Душанбе, ул. А. Дониш 19. Тел: 55 055 0001

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