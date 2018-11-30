Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
В новом рейтинге ФИФА сборная Таджикистана занимает 118-е место, имея в своем активе 1161 очко, как и в октябре.
Среди азиатских сборных наша национальная команда расположилась на 22-й строчке. В Азии первое место занимает сборная Ирана (29-е место в мире, 1481 очко), второе – у Австралии (41-е место, 1436 очков), а третье – у Японии (50-е место, 1414 очков).
За прошедший месяц сборная Таджикистана не провела ни одой официальной встречи.
Выше таджикских футболистов в рейтинге располагается сборная Зимбабве (115-е место), хотя она и потеряла за месяц сразу пять позиций, команда Сьерра-Леоне (116-е), также опустившаяся на одну строчку сборная Мозамбика (117-е), опередившая РТ, прибавив пять пунктов с октября.
Таджикистан стоит выше не только Туркменистана, прибавившего за месяц один пункт и поднявшегося на 127-ю строчку, но теперь и Казахстана, потерявшего три позиции и опустившегося на 120-е место.
Выше таджикской команды продолжают находиться сборные Узбекистана (95-е место) и Кыргызстана (91-е), которые потеряли по одному пункту каждая.
Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 декабря. В декабре национальная сборная Таджикистана проведет четыре товарищеских матча против сборных Йемена (9 декабря, Доха), Омана (13 и 16 декабря, Маскат) и Бахрейна (20 декабря, Манама).
Рейтинг ФИФА от 29 ноября 2018 года:
1. Бельгия - 1727 очков;
2. Франция - 1726;
3. Бразилия - 1676;
4. Хорватия - 1634;
5. Англия - 1631;
6. Португалия - 1614;
7. Уругвай - 1609;
8. Швейцария - 1599;
9. Испания - 1591;
10. Дания - 1589…
118. ТАДЖИКИСТАН – 1161.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Учитель ученику враг? Почему в школах Душанбе исчезли традиционные отношения между педагогами и учащимися
ЕБРР выдал кредит «Агротехсервис» на развитие бизнеса
ОБСЕ и Сейферволд продвигают взаимодействие милиции с населением в Таджикистане путем обучения членов общественных советов
Доля алюминия в экспорте Таджикистана за последнее 10 лет упала почти в пять раз
Скидки. Насколько им можно верить?
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
«МегаФон Таджикистан» запускает новую акцию для абонентов
Могилы таджикистанских фронтовиков появятся на Google Maps
Узбекистан снизил авиабилеты в Москву до 100 евро. Наши молчат
Традиции тэппанъяки в OK Bar&Restaurant
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста