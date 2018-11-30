Афганские таможенники прибыли в Таджикистан для обсуждения со своими таджикскими коллегами плана совместных действий на будущий год.

Официальная делегация афганского таможенного ведомства, возглавляемая начальником Главного управления таможни Министерства финансов Афганистана Ахмедом Решадом Попалом, встретилась накануне с руководством Таможенной службы при правительстве Таджикистана.

На встрече был обсужден план мероприятий на 2019 года в рамках заключенного между правительствами двух стран соглашения по сотрудничеству и взаимной помощи в таможенной сфере, сообщает пресс-служба таджикского таможенного ведомства.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества и наметили план дальнейшего взаимодействия. Было отмечено, что ранее подписанное соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере способствует развитию внешней торговли на должном уровне.

Ахмад Решад Попал отметил, что таможенная служба Афганистана сделает все от нее зависящее для укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Визит афганских таможенников продлится до 5 декабря. Они ознакомятся с деятельностью КПП «Нижний Пяндж» и «Кокул» в Хатлонской области Таджикистана.

На таджикско-афганской границе в настоящее время действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, в частности четыре из них находятся на территории ГБАО, а два – в Хатлонской области.

Объем таджикско-афганского торгового оборота за девять месяцев этого года составил $58,3 млн, что почти на 32% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В двухстороннем товарообороте свыше 58,1 млн приходится на экспорт таджикской продукции и всего $173,5 тыс. – на импорт товаров из Афганистана.

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