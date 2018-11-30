Глава таджикского госагентства социальной защиты населения Минздрава Таджикистана Абдулхаким Холзода построил за свой счет медпункт в Кулябе. Для возведения и оснащения медпункта было израсходовано свыше 400 тыс. сомони, сообщил источник «АП» в Минздраве республики.

В короткой телефонной беседе с «АП» А. Холзода заявил, что для строительства и оснащения медпункта, который назвали «Мохи тобон» («Сияющая луна»), были затрачены его личные средства и средства его братьев.

По имеющийся информации, Холзода до назначении на должность главы вышеназванного агентства был успешным бизнесменом в области фармацевтики.

«Когда около четырех лет тому назад мне предложили пост директора госагентства социальной защиты населения Минздрава Таджикистана я не стал возражать», - заявил Холзода.

К сожалению, фото этого медпункта с таким поэтическим названием он нам не предоставил.

Видимо, зарплаты позволяют

Это не первый случай, когда таджикские чиновники за собственный счет строят или ремонтируют дороги, парки, школы.

Так, совсем недавно министр обороны Таджикистана построил на своей малой родине в Бальджуване за свой счет современный медицинский центр.

А премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода вложил свои средства в возведение парка «Молодежное озеро» в столице. Однако сколько, нам неизвестно.

Накануне празднования 27-й годовщины Государственной независимости Таджикистана в Душанбе был сдан Парк культуры и отдыха «Восе». Как оказалось, этот парк, который расположен на улице Мухаммадиева района Сино в столице, возведён за счет личных средств Давлатали Саида. Он разбит на месте бывшего сквера на площади в 4 гектара. Здесь установлены детские качели, беседки, музыкальный фонтан с подцветкой, современное кафе, спортивная площадка и уголки с тренажёрами. Здесь высажено свыше 3500 декоративных тенистых деревьев и кустарников.

По инициативе главы Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода была реконструирована и укреплена материально-техническая база общеобразовательной школы №5 города Худжанда, где учился сам глава Согда. Он также вручил администрации школы две электронные доски и 10 компьютеров с принтерами, передав в дар школьной библиотеке 390 новых книг.

И еще, как стало изветсно "АП" в правительстве, н овый парк имени Алишера Навои в городе Душанбе был возведен за счет личных средств Озоды Рахмон, главы исполнительного аппарата президента Таджикистана. В парке установлен памятник великим мыслителям двух братских народов Нуриддину Абдурахмону Джами и Низомиддину Алишеру Навои. Парк открыли 27 сентября президент Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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