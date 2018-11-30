Сотрудники ОМВД Таджикистана по Дж. Расуловского района задержали серийного мошенника, жителя города Бустон, 31-летнего Фарруха Халимова. Только в этом ноябре он совершил 18 фактов мошенничества, сообщает официальный сайт МВД республики.

Мошенничество мужчина совершал, представляясь сотрудником милиции, суда, прокуратуры, ГКНБ, налоговой инспекции и фармацевтической службы Согдийской области, отмечает правоохранительное ведомство.

"Представляясь сотрудником того или иного государственного органа Фаррух Халимов вымогал деньги у владельцев магазинов, гостиниц и аптек", - отмечается в сообщении.

Взятый под стражу подозреваемый ранее уже четырежды привлекался за мошенничество.

По имеющийся в органах внутренних дел оперативной информации, задержанный совершал мошенничество на территории других районах и городах Согда.

Милиция просит тех людей, которые пострадали от мошенничества Халимова откликнуться и сообщить об этом в ОМВД Таджикистана по Дж. Расуловскому району.

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