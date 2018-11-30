Компания Tcell продолжает работы по совершенствованию и модернизации сети. Последние новшества коснулись Районов Республиканского Подчинения. В Раштском, Таджикабадском и Лахшском районах установлено 9 новых базовых станций стандарта 3G!

Благодаря новым базовым станциям, жители 37 кишлаков в этих районах, а это около 38 000 человек, получили доступ к всемирной сети. С помощью скоростного мобильного интернета, они получат доступ к огромному количеству информационных ресурсов, хранящихся в всемирной сети, смогут всегда оставаться на связи с родными и близкими, которые находятся в отъезде, пользоваться онлайн приложениями для связи, такими как «Чи Гап» от Tcell.

«Tcell продолжает масштабный проект по модернизации сети в регионах. Мы стремимся обеспечить абсолютно всех жителей Таджикистана надежной связью, даже в самых отдаленных и малонаселенных пунктах. Новые станции стандарта 3G в Раште, Таджикабаде и Лахше покрывают территории многих кишлаков. Для примера, в самом небольшом из них проживают всего 134 человека. После модернизации сети, теперь они не будут ограничены в информации: они будут на связи от Tcell со всем миром», - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Компания Tcell продолжает масштабные технические работы по расширению и усилению сети. Модернизация будет проведена по всем регионам Таджикистана: в столице, РРП, Согде, Хатлоне и ГБАО, что позволит обеспечить еще большую территорию уверенным покрытием сетей 3G и 4G.

В рамках технической модернизации, сеть стандарта четвертого поколения – 4G только за последние несколько месяцев была расширена на территорию городов Куляб, Рогун, Дангара и Хорог. Сеть 4G уже позволяет жителям этих городов получать высокоскоростной доступ ко всем ресурсам глобальной сети: образовательным, информационным, развлекательным, на скорости до 20 Мбит/с!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.