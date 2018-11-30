В Душанбе приступили к установке новогодней елки, 30 ноября 2018 года

В таджикской столице приступили к установке новогодней красавицы. Впервые за многие годы установку ёлки начали более чем месяц до наступления Нового года. Главная елка страны в этом году будет самой высокой в истории Таджикистана, сообщили «АП» в администрации мэра столицы.

Ёлка будет установлена на главной площади Таджикистана – «Дусти». Ее высота составит 28 метров, в диаметре у основания она будет достигать 13 метров.

По поручению мэра Рустама Эмомали, главная новогодняя красавица должна быть установлена до 10 декабря.

Как и в прошлом году, главная ёлка страны будет светодиодной.

В новогоднюю ночь 31 декабря на площади «Дусти» состоится праздничный концерт с участием звезд таджикской эстрады. В заключении концерта будет запущен пятиминутный фейерверк.

Напомним, в 2017 году городские власти приступили к установке ёлки, высота которой достигала 25 метров, 6 декабря.

Asia-Plus Елка на центральной площади Душанбе в 2017 году. По признанию горожан, она была самой красивой за последние годы.

В 2016 году 20-метровая новогодняя елка была установлена за считанные дни до наступления Нового года, а в 2015 году ёлку поставили лишь 30 декабря и уже 2 января она была убрана.

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