Мэр Душанбе Рустам Эмомали 29 ноября сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост, который расположен на пресечении городских улиц Муродулло Шерализода, Асадулло Гуломова с проспектом Сино, по дороге, ведущей к столичному автовокзалу.

Фото пресс-службы мэра города

Для реконструкции моста, его освещения, перестройки пешеходных дорог, прилегающих к нему, были использованы финансовые средства из бюджета города Душанбе и ГУП «Таджикская железная дорога», сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.

По его словам, сейчас уточняется, во сколько обошлась реконструкция объекта, начатая 5 июля, бюджету города и ГУП "ТЖД".

Фото пресс-службы мэра города

Напомним, в сентябре 2017 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию отреконструированный железнодорожный и автомобильный мост, который расположен на пресечении городских улиц Ахмади Дониша и Моёншо Назаршоева, по дороге, ведущей к столичному аэропорту.

Тогда для реконструкции моста ГУП «Таджикская железная дорога» потратила свыше 1 миллиона 400 тыс. сомони.

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