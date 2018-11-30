Делегация Министерства внутренних дел Республики Кыргызстан под руководством министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева 29 ноября посетила Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере контроля за наркотиками. С целью расширения дальнейшего сотрудничества в данной сфере было подписано Соглашение между АКН Таджикистана и МВД Кыргызстана по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, об этом сообщает пресс-служба антинаркотического ведомства Таджикистана.
На встрече было отмечено, что значительных результатов можно добиться в сплочённой борьбе против угроз современного мира, таких, как незаконный оборот наркотиков.
Кашкар Джунушалиев выразил обеспокоенность в связи с появлением в обороте так называемых «новых психоактивных веществ», не входящих в списки наркотиков.
«Международная наркопреступность синтезирует и распространяет их, используя несовершенство законодательства. Борьба с наркотиками требует тесной координации на глобальном, региональном и национальном уровнях», - отметил глава МВД Кыргызстана.
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