Женская сборная Таджикистана проиграла очередной матч в турнире «CAFA Women’s Championship 2018» с участием женских национальных сборных стран-участниц Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. На этот раз обидчицами наших футболисток стали иранки – 1:4.

В составе таджикской команды единственный гол на свой счет записала Сайрам Холназарова.

fft.tj

В другом матче хозяйки поля – футболистки Узбекистана нанесли поражение сборной Кыргызстана со счетом 10:0 и досрочно стали победительницами турнира.

Серебряные медали гарантировала себе команда Ирана. Судьба бронзовых наград решится в заключительном туре. В пятом туре 1 декабря женская сборная Таджикистана сыграет с командой Афганистана, а Кыргызстан померится силами с Ираном.

Как сообщает официальный сайт ФФТ, после четырех туров в активе сборных Таджикистана и Кыргызстана по 3 очка. Однако за счет победы в личной встрече таджикские футболистки на данный момент расположились на третьей строчке в турнирной таблице.

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