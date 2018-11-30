ЮНЕСКО включило искусство вышивания чакан в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение об этом принято на ежегодном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который проходит в Порт-Луи (Республика Маврикий), сообщил «АП» министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода.

Он напомнил, до сегодняшнего дня в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попали три традиции – искусство «Шашмакома», празднование Навруза и оши палав (плов).

По словам министра, ранее в список материального культурного наследия ЮНЕСКО вошли таджикский древний городище Саразм и горы Памира.

На нынешнем заседании комитета ЮНЕСКО Таджикистан представляет глава отдела Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО МИД республики Зулфия Бутаева.

Ранее Таджикистан предложил ЮНЕСКО внести в список нематериального культурного наследия человечества, помимо чакана, используемого в одежде женщин южного Таджикистана, и древнюю национальную игру чавгон (хоккей на траве) и ткань атлас, заявил в январе прошлого года на пресс-конференции министр культуры республики Шамсиддин Орумбекзода.

По его словам, исторического и культурного наследия Таджикистана достаточно, «чтобы каждый год заявлять об этом в ЮНЕСКО», так как «наша страна богата своими историческими ценностями».

Тогда на вопрос журналистов о том, что национальную игру чавгон уже внесли от себя азербайджанцы, а атлас - узбеки, Орумбекзода ответил:

«Неважно, какая страна первой подала заявку, важней то, что у народов есть общие ценности и наследие, которые они хотят сохранить для будущего».

В связи с этим Орумбекзода напомнил, что и праздник Навруз, который был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2009 году, был представлен от имени 12 стран мира - Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, в которых отмечается данный древний праздник весеннего равноденствия.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение.

Среди них - устные традиции, исполнительское искусство, социальные церемонии, праздничные и ритуальные обряды, знания и представления, связанные с природой и Вселенной, а также техника традиционных ремесел.

Репрезентативный список является инструментом привлечения внимания широкой общественности к нематериальному наследию. На сегодняшний день в нем около 340 элементов.

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