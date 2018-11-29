Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (МПА СНГ), сообщает пресс-служба организации. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в ходе сессии организации в Санкт-Петербурге.

"С радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею... Наша парламентская семья СНГ теперь полная", - цитирует спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко РИА Новости.

Матвиенко и председатель Сената парламента республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев подписали соответствующее соглашение, после чего в помещение, где проходит заседание Совета ассамблеи, внесли государственный флаг Республики Узбекистан.

«Присоединение к МПА СНГ является для нас очень знаменательным событием. Это открывает для нас новые возможности международного сотрудничества вместе с парламентами государств - участников Межпарламентской ассамблеи», - отметил спикер Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

МПА СНГ была создана в 1992 году для обеспечения парламентского сотрудничества странами-участниц содружества. В организации состоят парламенты России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Украины, а теперь и Узбекистана.

Напомним, что в заседании сессии МПА СНГ принимает участие и спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев, который сегодня улетел в Санкт-Петербург.

Завтра Махмадсаид Убайдуллоев примет участие в работе Международной конференции «150-летие Санкт-Петербургской Декларации о запрете применения некоторых видов взрывных пуль», куда лично приглашен Валентиной Матвиенко.

Также спикер Маджлиси Милли Маджлиси Одли примет участие в Международной научно-практической конференции по вопросам экономической безопасности, как неотъемлемой составляющей коллективной безопасности. Она организована Парламентской Ассамблеей ОДКБ совместно с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и будет проходить в Парламентском центре Санкт-Петербурга.

В работе конференции принимают участие депутаты национальных парламентов государств-членов ОДКБ, ведущие эксперты, юристы, экономисты и политологи.

Рабочий визит Махмадсаида Убайдуллоева в Санкт-Петербург продолжится до 1 декабря.

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