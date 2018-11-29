Сегодня Правительство Республики Таджикистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали грант в размере 41,18 миллионов долларов США для реабилитации и расширения климатически-устойчивой инфраструктуры водоснабжения и санитарии, чтобы улучшить предоставление коммунальных услуг в юго-восточной части Душанбе. Этот проект является первым проектом АБР в городском секторе Таджикистана.

Грантовое соглашение подписали Министр финансов Республики Таджикистан г-н Файзиддин Каххорзода и Постоянный представитель АБР в Таджикистане г-н Прадип Сривастава.

Население Душанбе, столицы Таджикистана, по официальным данным, составляет 820 тысяч человек. Ожидается, что численность населения столицы будет расти с увеличением миграции из сельской местности. Незапланированное расширение города, особенно в его юго-восточной части, усилило нагрузку на городские службы, особенно на стареющие системы водоснабжения и санитарии. В некоторых частях города вода доступна только от 4 до 8 часов в день, а давление воды низкое. Около 60% водоснабжения города не учитывается, то есть теряется в результате воровства или утечек в системе. Объем потребления воды высок также и из-за низких тарифов и ограниченного понимания воды как ресурса. Основное канализационное сооружение перетекает в близлежащую почву, что приводит к загрязнению и заболеваниям, передающимся через воду.

В рамках проекта будет отремонтирована и расширена климатически-устойчивая инфраструктура водоснабжения и санитарии на юго-востоке Душанбе, созданы 18 районных зон измерения и установлена новая система управления сетью с интеллектуальными счетчиками воды для управления водопроводной водой без потерь и эффективного использования воды. В рамках проекта будут отремонтированы скважины, насосы, хлорирование и другие объекты на станции очистки воды Каферниган I, улучшена распределительная сеть в отдельных районах и отремонтирован южный коллектор для сбора сточных вод.

Проект также поможет в разработке устойчивой бизнес-модели и укреплении институционального потенциала Государственного унитарного предприятия «Душанбеводоканал» и проведен пилотную кампанию по изменению поведения и повышению осведомленности населения о потреблении воды и преимуществах интеллектуальных счетчиков.

В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше 1,7 миллиардов долларов США в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном, которое началось в 1998 году, восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.

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