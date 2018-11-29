В Душанбе 28 ноября состоялся VII съезд Торгово-промышленной палаты Таджикистана, на котором отрытым голосованием Джумахонзода Джамшед Джурахон был единогласно избран Председателем ТПП на пятилетний срок. Манзура Рустамова и Одил Сангов избраны заместителями председателя ТПП РТ, сообщает Пресс-центр ТПП.

Джумахонзода Джамшед Джурахон до этого занимал должность директора национального патентно-информационного центра при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Бывший теперь уже глава палаты Шариф Саид, который отчитался о своей деятельности за период 2013 - 2018 годы.

«Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан за истекший период провела эффективную работу по активизации внешнеэкономического сотрудничества, развития государственно-частного партнерства, создания благоприятного инвестиционного климата, является прочным мостом, связывающим отечественных предпринимателей с иностранным бизнес - сообществом. Это доказывает ее востребованность для предпринимательского сообщества в расширении географии и совершенствовании международной деятельности ТПП», - заявил Шариф Саид.

Фото ТПП РТ

По его словам, ТПП РТ за эти годы заняла видное место среди членов Всемирной федерации палат, Международной торговой палаты, Международного Совета по сотрудничеству ТПП государств-участниц СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей, Исламской ТПП, Конфедерации Тихоокеанских торгово-промышленных палат, Торговой палаты Шелкового пути.

По словам Шариф Саида, ТПП настроена на продолжение конструктивного диалога между отечественными и зарубежными предпринимателями путем участия в работе межправительственных комиссий, деловых советов, выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и всегда открыта для новых идей и проектов.

«От действий и мнения Палаты сегодня во многом зависит деловая атмосфера в предпринимательском сообществе», - убежден Шариф Саид.

Он подчеркнул, что был создан инновационный материал «Бизнес-путеводитель Республики Таджикистан», который поддерживает национальные инвестиционные проекты, помогает поиску и привлечению в страны зарубежных инвесторов. Благодаря «Бизнес путеводителю», коммерческим предложениям, новостным сводкам на сайте ТПП, сегодня с предложением о сотрудничестве к отечественным предпринимателям обращаются зарубежные бизнес структуры, международные финансовые институты.

При ТПП действуют Национальная Ассоциация предметной нумерации «GS1 Tajikistan» - единственный международный официальный представитель GS1 (Бельгия) в Таджикистане; Национальное Сервисною Бюро (предоставление услуг по фитосанитарным нормам и качеству продукции в соответствии с правилами ВТО), Центры по продвижению торговли, Международный Коммерческий Арбитражный суд, Центр Третейского судопроизводства, Центр медиации и права и др.

Палата предоставляет услуги по независимой экспертизе, доступа к обширной маркетинговой информации о развитии различных рынков товаров и услуг в нашей стране и за рубежом (через веб-сайт www.tpp.tj), консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности. Это важно для разработки стратегии развития собственного бизнеса, разрешению споров между хозяйствующими субъектами через Международный коммерческий арбитраж Таджикистана при ТПП РТ и Центр медиации.

Присутствовавший на съезде первый вице-премьер РТ Давлатали Саид выразил благодарность Шариф Саиду за поддержку отечественных предпринимателей, содействие в развитии государственно-частного партнерства, выстраиванию доверительных отношений с зарубежными партнерами и упрочении международного сотрудничества.

«Его жизненный путь, в котором сочетаются беззаветное служение Таджикистану, чувство высокой ответственности, снискали к нему огромное уважение. Такие люди, как Шариф Саид, помогают поднимать имидж нашей страны, экспортный потенциал Таджикистана, и который по праву пользуется заслуженным авторитетом, в нашей республике и далеко за её пределами», - подчеркнул Давлатали Саид.

В свою очередь, теперь уже новый глава палаты Джамшед Джумахонзода заявил, что главная миссия, которую Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан решала и будет решать – это поддержка отечественных экспортеров, работа на внешних рынках, развитие внешнеторговых и внешнеэкономических связей, это бизнес-миссии, бизнес-форумы, выставки.

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