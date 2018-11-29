В Душанбе 28 ноября состоялся VII съезд Торгово-промышленной палаты Таджикистана, на котором отрытым голосованием Джумахонзода Джамшед Джурахон был единогласно избран Председателем ТПП на пятилетний срок. Манзура Рустамова и Одил Сангов избраны заместителями председателя ТПП РТ, сообщает Пресс-центр ТПП.
Джумахонзода Джамшед Джурахон до этого занимал должность директора национального патентно-информационного центра при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
Бывший теперь уже глава палаты Шариф Саид, который отчитался о своей деятельности за период 2013 - 2018 годы.
«Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан за истекший период провела эффективную работу по активизации внешнеэкономического сотрудничества, развития государственно-частного партнерства, создания благоприятного инвестиционного климата, является прочным мостом, связывающим отечественных предпринимателей с иностранным бизнес - сообществом. Это доказывает ее востребованность для предпринимательского сообщества в расширении географии и совершенствовании международной деятельности ТПП», - заявил Шариф Саид.
По его словам, ТПП РТ за эти годы заняла видное место среди членов Всемирной федерации палат, Международной торговой палаты, Международного Совета по сотрудничеству ТПП государств-участниц СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей, Исламской ТПП, Конфедерации Тихоокеанских торгово-промышленных палат, Торговой палаты Шелкового пути.
По словам Шариф Саида, ТПП настроена на продолжение конструктивного диалога между отечественными и зарубежными предпринимателями путем участия в работе межправительственных комиссий, деловых советов, выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и всегда открыта для новых идей и проектов.
«От действий и мнения Палаты сегодня во многом зависит деловая атмосфера в предпринимательском сообществе», - убежден Шариф Саид.
Он подчеркнул, что был создан инновационный материал «Бизнес-путеводитель Республики Таджикистан», который поддерживает национальные инвестиционные проекты, помогает поиску и привлечению в страны зарубежных инвесторов. Благодаря «Бизнес путеводителю», коммерческим предложениям, новостным сводкам на сайте ТПП, сегодня с предложением о сотрудничестве к отечественным предпринимателям обращаются зарубежные бизнес структуры, международные финансовые институты.
При ТПП действуют Национальная Ассоциация предметной нумерации «GS1 Tajikistan» - единственный международный официальный представитель GS1 (Бельгия) в Таджикистане; Национальное Сервисною Бюро (предоставление услуг по фитосанитарным нормам и качеству продукции в соответствии с правилами ВТО), Центры по продвижению торговли, Международный Коммерческий Арбитражный суд, Центр Третейского судопроизводства, Центр медиации и права и др.
Палата предоставляет услуги по независимой экспертизе, доступа к обширной маркетинговой информации о развитии различных рынков товаров и услуг в нашей стране и за рубежом (через веб-сайт www.tpp.tj), консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности. Это важно для разработки стратегии развития собственного бизнеса, разрешению споров между хозяйствующими субъектами через Международный коммерческий арбитраж Таджикистана при ТПП РТ и Центр медиации.
Присутствовавший на съезде первый вице-премьер РТ Давлатали Саид выразил благодарность Шариф Саиду за поддержку отечественных предпринимателей, содействие в развитии государственно-частного партнерства, выстраиванию доверительных отношений с зарубежными партнерами и упрочении международного сотрудничества.
«Его жизненный путь, в котором сочетаются беззаветное служение Таджикистану, чувство высокой ответственности, снискали к нему огромное уважение. Такие люди, как Шариф Саид, помогают поднимать имидж нашей страны, экспортный потенциал Таджикистана, и который по праву пользуется заслуженным авторитетом, в нашей республике и далеко за её пределами», - подчеркнул Давлатали Саид.
В свою очередь, теперь уже новый глава палаты Джамшед Джумахонзода заявил, что главная миссия, которую Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан решала и будет решать – это поддержка отечественных экспортеров, работа на внешних рынках, развитие внешнеторговых и внешнеэкономических связей, это бизнес-миссии, бизнес-форумы, выставки.
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