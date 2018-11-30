27 ноября в компании «МегаФон Таджикистан» стартовала новая акция: при подключении любого из доступных интернет-пакетов абонент получит на 50% больше трафика. Дополнительный подарочный пакет предоставляется при условии самостоятельного подключения через мобильное приложение «МегаФон Life» или «Личный кабинет» (lk.megafon.tj). Акция продлится до 28 февраля 2019 года.

Получить в полтора раза больше интернета абоненты – физические лица могут на всех действующих тарифных планах. Каждый подарочный пакет предоставляется один раз, время его действия – такое же, как у основного пакета. Например, если клиент «МегаФона» выбирает «М 1000», включающий 1 000 Мб трафика сроком на месяц, в подарок от оператора он получит еще 500 Мб, использовать которые необходимо в течение того же периода. На следующий отчетный период подарочный пакет не переносится.

«Мы стремимся сделать так, чтобы общение абонентов с нашей компанией было для них максимально удобным. Поэтому развиваем сервисы самообслуживания – такие, как «Личный кабинет» и «МегаФон Life». С их помощью можно самостоятельно управлять тарифами и услугами, контролировать баланс, а в период проведения новой акции – значительно увеличить объем интернет-трафика. Уверен, наш подарок понравится всем, кто занимается активным интернет-серфингом, смотрит онлайн фильмы или пересылает «тяжелые» файлы, нужные для работы», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

Более подробно в таблице ниже: