Ивент-бизнес на первый взгляд кажется таким воздушным, лёгким и весёлым. На самом деле, работа здесь вовсе не праздник, который никогда не кончается, а тяжёлый труд. Лишних людей в нём практически нет, а на рынке действует жёсткая конкуренция. Только в Душанбе на сегодняшний день работает с десяток ивент компаний – крупных и мелких.

Какие праздники чаще всего заказывают?

Чаще всего в столичные компании по организации праздников обращаются за организацией свадебных торжеств. Это классика жанра. Следующим по популярности идет организация презентаций и открытий компаний.

По словам директора компании Baht events Шухрата Мухамедова, на протяжении последних нескольких лет, когда был снят запрет на проведение Нового года в организациях, к ним стали обращаться компании и организации с заказом на проведение новогодних корпоративов, и праздничных ёлок.

- Люди стали чаще обращаться за помощью в ивент-агентства. Если, к сравнению, в 2013 году мы проводили всего одну-две свадьбы в месяц, то сейчас по 10-15 свадебных торжеств в сезон, который длится с апреля по октябрь. Также, раньше люди старались самостоятельно организовать те, или иные семейные торжества. Сейчас же обращаются к нам, и никто больше не хочет наступать на грабли, - поясняет Шухрат.

В другом, не менее популярном столичном ивент-агенстве «О'Бале », свадебных заказов набирается и того больше. По словам директора этого агентства Муниры Исамовой, в сезон свадеб они берут по 120-130 заказов, а в межсезонье до 20-30 свадеб.

Выбор большой, но к кому идти?

Специалисты говорят, что не стоит слепо доверяться первому попавшемуся ивент-агентству, особенно, если они заманивают низкими ценами.

Чтобы не попасть впросак, нужно обязательно обращать внимание на несколько деталей.

Во-первых, узнать рекомендации знакомых и реальных клиентов, которые когда-то обращались в это ивент-агентство.

Во-вторых, всегда заключать контракт, где четко будут прописаны все обязательства, которые берет на себя компания по организации вашего праздника.

В-третьих, не стоит доверять компаниям, у которых нет своего офиса. Если вдруг возникнут проблемы, таких людей потом будет сложно найти.

Цены: высокие или адекватные?

Услуги ивент-агентств стоят относительно не дешево. В среднем, оформление ресторана, дома и выездная регистрация стоят порядка 10 тысяч сомони. Если обращаются с индивидуальными заказами, и просят особой роскоши, то стоимость может возрасти до 25-30 тысяч сомони. Хотя в этом вопросе предела нет.

Кто-то жалуется на высокие цены. Говорят, ну что там, шарики повесить и ленточки завязать. Я всегда объясняю, что, во-первых, шариками уже никто не декорирует. В основном, в декоре мы используем ткани, искусственные цветы и баннеры. Но это не значит, что мы переносим одну и ту же декорацию со свадьбы на свадьбу, с мероприятия на мероприятие".

Директор компании Baht events Шухрат Мухамедов Asia-Plus

"К примеру, цветы быстро изнашиваются, и использовать их можно максимум на 3-4 ивентах. Потом они отправляются на свалку. К тому же в цену включены транспортные расходы, зарплата сотрудников и другие офисные расходы", - объясняет директор Baht events.

Также нужно учитывать, что площадки для проведения свадебных фотосетов, сейчас в большинстве своем платные.

Единственный бюджетный вариант – Ботанический сад, но сейчас мало, кто его выбирает. К сравнению, несколько часов аренды площадки для проведения фотосессии в «Кохи Навруз» стоит 800 сомони, в гостинице Хилтон – 1500.

Сколько при этом зарабатывают сами ивент-агентства, их владельцы не говорят.

«За» и «Против»

Конечно, и свадьбу, и презентацию автосалона, и любое другое мероприятие можно провести своими силами. Но тут есть высокая вероятность, что вы можете что-то упустить, чего-то не учесть, и праздник будет безнадежно испорчен.

- Помню, когда я еще не имел никакого отношения к организации торжеств, мне из Америки позвонил друг, и попросил организовать его свадьбу. У меня не было контактов музыкантов, фотографов, ресторанов – ничего. Мне приходилось бегать по городу, и все делать наугад. Помню, тогда я каждый день думал о том, что с удовольствием поручил бы это компании, которая взяла бы на себя всю ответственность, но таких людей на рынке не было, - вспоминает Шухрат Мухамедов.

К тому же, профессионалы знают, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит.

Например, букет невесты бывает двух видов – подешевле, из душанбинских или ташкентских роз, и подороже, из голландских и карликовых (кустарных) роз. Так вот специалисты рекомендуют брать тот, что подороже, потому что это главный атрибут невесты, которые будет украшать её весь день.

Свадебные тренды

Услуга выездной регистрации брака не теряет свою актуальность на протяжении нескольких лет. Также в моду начинает входить традиция дарить всем гостям свадебного торжества небольшие сувениры в подарочных коробочках (в основном, шоколад), а также оформление ресторана в национальном стиле, с добавлением элементов атласа - чакана. Это позволяет молодоженам и дизайнерам экспериментировать в вопросах выбора свадебного декора.

Сотрудники ивент-агентств уверяют, что традиционно укрепившиеся классические предпочтения в оформлении свадеб никуда не денутся в ближайшем будущем. Не потеряют своей актуальности лавандовый, розовый, дымчатый и серый цвета, а также марсала и беж.

Ну, а черный цвет, и пастельные тона - беспроигрышное сочетание для свадеб 2019 года. Монохром всегда будет в моде.

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