Ивент-бизнес на первый взгляд кажется таким воздушным, лёгким и весёлым. На самом деле, работа здесь вовсе не праздник, который никогда не кончается, а тяжёлый труд. Лишних людей в нём практически нет, а на рынке действует жёсткая конкуренция. Только в Душанбе на сегодняшний день работает с десяток ивент компаний – крупных и мелких.

 

Какие праздники чаще всего заказывают?

Чаще всего в столичные компании по организации праздников обращаются за организацией свадебных торжеств. Это классика жанра. Следующим по популярности идет организация презентаций и открытий компаний.

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По словам директора компании Baht events Шухрата Мухамедова, на протяжении последних нескольких лет, когда был снят запрет на проведение Нового года в организациях, к ним стали обращаться компании и организации с заказом на проведение новогодних корпоративов, и праздничных ёлок. 

- Люди стали чаще обращаться за помощью в ивент-агентства. Если, к сравнению, в 2013 году мы проводили всего одну-две свадьбы в месяц, то сейчас по 10-15 свадебных торжеств в сезон, который длится с апреля по октябрь. Также, раньше люди старались самостоятельно организовать те, или иные семейные торжества. Сейчас же обращаются к нам, и никто больше не хочет наступать на грабли, - поясняет  Шухрат.

В другом, не менее популярном столичном ивент-агенстве «О'Бале», свадебных заказов набирается и того больше. По словам директора этого агентства Муниры Исамовой, в сезон свадеб они берут по 120-130 заказов, а в межсезонье до 20-30 свадеб.

 

Выбор большой, но к кому идти?

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Мунира Исамова. Когда работа - праздник…

Специалисты говорят, что не стоит слепо доверяться первому попавшемуся ивент-агентству, особенно, если они заманивают низкими ценами.

Чтобы не попасть впросак, нужно обязательно обращать внимание на несколько деталей.

Во-первых, узнать рекомендации знакомых и реальных клиентов, которые когда-то обращались в это ивент-агентство.

Во-вторых, всегда заключать контракт, где четко будут прописаны все обязательства, которые берет на себя компания по организации вашего праздника.

В-третьих, не стоит доверять компаниям, у которых нет своего офиса. Если вдруг возникнут проблемы, таких людей потом будет сложно найти.

 

Цены: высокие или адекватные?

Услуги ивент-агентств стоят относительно не дешево. В среднем, оформление ресторана, дома и выездная регистрация стоят порядка 10 тысяч сомони. Если обращаются с индивидуальными заказами, и просят особой роскоши, то стоимость может возрасти до 25-30 тысяч сомони. Хотя в этом вопросе предела нет.

Кто-то жалуется на высокие цены. Говорят, ну что там, шарики повесить и ленточки завязать. Я всегда объясняю, что, во-первых, шариками уже никто не декорирует. В основном, в декоре мы используем ткани, искусственные цветы и баннеры. Но это не значит, что мы переносим одну и ту же декорацию со свадьбы на свадьбу, с мероприятия на мероприятие".
Директор компании Baht events Шухрат Мухамедов
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"К примеру, цветы быстро изнашиваются, и использовать их можно максимум на 3-4 ивентах. Потом они отправляются на свалку. К тому же в цену включены транспортные расходы, зарплата сотрудников и другие офисные расходы", - объясняет директор Baht events.

Также нужно учитывать, что площадки для проведения свадебных фотосетов, сейчас в большинстве своем платные.

Единственный бюджетный вариант – Ботанический сад, но сейчас мало, кто его выбирает. К сравнению, несколько часов аренды площадки для проведения фотосессии в «Кохи Навруз» стоит 800 сомони, в гостинице Хилтон – 1500.

Сколько при этом зарабатывают сами ивент-агентства, их владельцы не говорят.

 

«За» и «Против»

09:15 31 августа, 2017

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Конечно, и свадьбу, и презентацию автосалона, и любое другое мероприятие можно провести своими силами. Но тут есть высокая вероятность, что вы можете что-то упустить, чего-то не учесть, и праздник будет безнадежно испорчен.

- Помню, когда я еще не имел никакого отношения к организации торжеств, мне из Америки позвонил друг, и попросил организовать его свадьбу. У меня не было контактов музыкантов, фотографов, ресторанов – ничего. Мне приходилось бегать по городу, и все делать наугад. Помню, тогда я каждый день думал о том, что с удовольствием поручил бы это компании, которая взяла бы на себя всю ответственность, но таких людей на рынке не было, - вспоминает Шухрат Мухамедов.

К тому же, профессионалы знают, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит.

Например, букет невесты бывает двух видов – подешевле, из душанбинских или ташкентских роз, и подороже, из голландских и карликовых (кустарных) роз. Так вот специалисты рекомендуют брать тот, что подороже, потому что это главный атрибут невесты, которые будет украшать её весь день.

 

Свадебные тренды

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Услуга выездной регистрации брака не теряет свою актуальность на протяжении нескольких лет. Также в моду начинает входить традиция дарить всем гостям свадебного торжества небольшие сувениры в подарочных коробочках (в основном, шоколад), а также оформление ресторана в национальном стиле, с добавлением  элементов атласа - чакана. Это позволяет молодоженам и дизайнерам экспериментировать в вопросах выбора свадебного декора.

Сотрудники ивент-агентств уверяют, что традиционно укрепившиеся классические предпочтения в оформлении свадеб никуда не денутся в ближайшем будущем. Не потеряют своей актуальности лавандовый, розовый, дымчатый и серый цвета, а также марсала и беж.

Ну, а черный цвет, и пастельные тона - беспроигрышное сочетание для свадеб 2019 года. Монохром всегда будет в моде.

В прошлом году мы узнавали, за кого кроме своих доморощенных женихов, наши девушки чаще всего выходят замуж. Оказалось, это нашие ближайшие соседи.

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