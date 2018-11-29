Эмомали Рахмон сегодня провел очередное заседание правительства республики, на котором вначале был заслушан отчет министра экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода о разработке Прогноза основных макроэкономических показателей РТ на 2020 год и основных параметров на 2021-2022 годы.

На заседании были обсуждены и отправлены на рассмотрение парламента проекты поправок к законам РТ «Об ответственности родителей за воспитание детей» и «О продовольственной безопасности», отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /8

Правительство также обсудило Программу статистических работ на 2019 год, Устав Премии имени Исмоили Сомони для молодых ученых и План мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращения воздействия возможных рисков на национальную экономику.

Президент дал поручение всем структурам по своевременному наращиванию работ по благоустройству, созданию детских музыкальных школ, культурно-развлекательных парков и спортивных площадок во всех районах и городах страны.

Отдельным поручением глава государства указал тщательно подготовиться к зиме, обеспечить население и важные объекты электричеством и теплом.

Эмомали Рахмон также поблагодарил руководство и работников строительства Рогунской ГЭС Рогун, а также всех граждан республики, которые внесли свой вклад в строительство гидроузла.

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