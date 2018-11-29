Производимой первым агрегатом Рогунской ГЭС электроэнергией обеспечиваются внутренние потребности республики в зимнем периоде.

«Ранний запуск турбины (запуск до завершения строительства дамбы, - прим. «АП») позволит Таджикистану справиться с внутренним дефицитом электроэнергии, особенно в зимние месяцы, когда тысячи семей нуждаются в свете и тепле», - говорится на сайте итальянской компании Salini Impregilo, которая занимается строительством плотины Рогунской ГЭС.

В компании подчеркивают, что вторая турбина станции приступит к производству электроэнергии в 2019 году, также в так называемом режиме ранней генерации.

Ранняя генерация означает ввод в эксплуатацию части проекта, в то время как строительство продолжается.

Отмечается, что за счет выработки первых двух гидроагрегатов республика также сможет собирать деньги для достройки Рогуна за счет продажи части электроэнергии соседним странам.

В сообщении Salini Impregilo говорится, что после полного завершения строительства Рогунская ГЭС станет самой крупной станцией в Центральной Азии, мощность которой (3600 МВт) будет равна трем атомным электростанциям.

Первый из шести гидроагрегатов Рогунской ГЭС был сдан в эксплуатацию 16 ноября этого года. На первых порах (с учетом уровня воды в водохранилище) агрегат будет работать в среднем на мощности 100 МВт, то есть будет вырабатывать 100 тыс. киловатт электроэнергии в час.

Ожидается, что второй агрегат заработает весной будущего года.

В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году, когда высота плотины будет доведена до проектных 335 метров. В настоящее время высота дамбы составляет 75 метров.

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