В Душанбе снесут здание Государственной школы искусств имени Аминзаде, что напротив стадиона «Спартак». Родители возмущены, что их детей выселяют из здания в середине учебного года, да еще и в «Наврузгох» - который, по их мнению, совершенно не походит для учебного процесса. Они обратились к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой помочь. Данное обращение опубликовано в соцсети Фейсбук.

В обращении на имя столичного градоначальника родители учащихся просят рассмотреть возникшую проблему с выселением из школы в середине учебного года. Приводим отрывок из обращения:

«Мы, родители, очень обеспокоены судьбой наших детей, так как прерывается учебный процесс, а новое здание «Наврузгох» не соответствует нормам, предъявляемым к средним учебным заведениям. Данное здание не оборудовано учебными классами, а техническая перепланировка здания займёт очень много времени, что не даёт возможность детям закончить учебный год. Также перепланировка будет не безопасной с точки зрения норм пожарной безопасности, что в совокупности делает это место абсолютно непригодным для учебного заведения.

Более того, здание находится в труднодоступной части города, и не обеспеченно общественным транспортом. Территория «Наврузгох» предназначена для проведения массовых мероприятий, но никак не для образовательного процесса, дошкольного и школьного образования детей от 7 до 14 лет».

Далее родители отмечают, что «в своём выступлении по проекту закона РТ «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», лидер нации, президент Эмомали Рахмон сказал, что основной целью государства является поддержка детей, подростков и молодёжи в их стремлении к повышению уровня образования и просвещённости. В Конституции РТ установлены такие нормы, которые направлены на защиту прав интересов и безопасность детей».

«С этой целью, а именно, воспитания достойных членов нашего общества мы, как родители, делаем все от себя зависящее, чтобы наши дети получали достойное основное и дополнительно специальное образование, но, к сожалению, некорректные действия чиновников на местах приводят к тому, что наши дети будут лишены этой возможности - ходить в музыкальную школу. Директором нашей школы были предприняты всевозможные попытки к отсрочке переезда из здания нашей школы в связи с его сносом.

С точки зрения логики и здравого смысла, переезд должен был бы состояться, когда дети сдадут все экзамены, а именно летом 2019 года. В школе был сделан недавно капитальный ремонт, были потрачены бюджетные средства, провели отопление, отремонтировали классы и после всех этих трат и усилий нас выгоняют практически на улицу?!?!».

В обращении подчеркивается, что выпускники школы искусств имени Аминзаде стали участниками и победителями таких национальных конкурсов, как «Овози Тиллои», «Сапеда», «Парвин», что говорит о том, что школа готовит профессиональные кадры, которые могут представлять Таджикистан на мировой арене и которыми должна гордиться Таджикистан.

«Очень просим Вас оказать содействие в решении данной, очень остро стоящей проблемы и предоставить нам соответствующие помещение высотой не более 2-3 этажей, соответствующие всем нормам и требованиям, предъявляемым к учебным школьным и дошкольным заведениям и рассмотреть всё это в ближайшие сроки. С уважением коллектив родителей учащихся школы искусств Аминзаде», - обращаются к мэру родители.

Здание "Наврузгоха" НИАТ "Ховар", архивное фото

Мы позвонили в столичную мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию, в пресс-службе мэра города нам сообщили, что видели это обращение. «Его рассмотрят и примут решение», - сообщили в мэрии.

Между тем, одна из родительниц сообщила сегодня «АП», что о сносе школы они узнали на концерте, который проходил в школе 26 ноября и был приурочен ко Дню государственного флага. «Это сообщение было как снег на голову, нам сказали, что на переезд у нас ровно неделя. И что для школы выделено здание «Наврузгоха», совершенно не приспособленного к учебному процессу», - отметила она.

По ее словам, сегодня им пообещали встречу с вице-мэром Душанбе Мавсумой Муини. «Надеемся, что мэрия внемлет нашей просьбе, и вопрос о переезде будет пересмотрен», - выразила надежду женщина.

Соцсети негодуют

Между тем, под опубликованным в соцсети Фейсбук в группе «Мы – Таджикистанцы!» обращением родителей учащихся школы искусств пользователи возмущены происходящим и выражают солидарность с родителями (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим.ред.):

«То, что происходит - это просто произвол!!! Невозможно! Так просто не имеет право быть, чтобы среди учебного года детей выгоняли на улицу! Кто эти люди, которые принимают эти решения?! У вас нет детей?! Или вы не хотите, чтобы ваши дети получали достойное образование?! Почему такое скотское отношение? Почему нельзя дождаться конца учебного года?! Дать спокойно подобрать подходящее место и переехать? Я одна из родителей. У меня в этой школе учатся двое детей!!! Я призываю Вас помочь найти решение это катастрофы!!! Катастрофы для наших детей, нас-родителей и наших педагогов!!», - пишет Лариса Шарипова в Фейсбуке.

«Часть детей просто будет вынуждена уйти со школы. Так как сами доезжают на занятия, а теперь просто не смогут добираться до места. Помимо этого в жаркую погоду просто тяжело идти от моста или с центра пешком до ипподрома, так как там нет деревьев».

«Сегодня дети пришли отчаянные и плакали, что их школу сносят. Они говорят, и как же мы будем ходить в ипподром сами, ведь туда никакой транспорт не едет. И вправду если ехать с Садбарга то получается до текстиля, а там такая ужасная дорога на мосту, всегда аварии и пешеходов нет».

«Место глухое в плане транспортной доступности! Многие просто бросят занятия, а ведь это огромный многолетний труд! Это многие часы за инструментом, чтобы научиться играть, стать кем-то в этой жизни! Не тачки возить на базаре, как многие дети сейчас делают, не от хорошей жизни, а нести культуру!!! И что в итоге?! Полное разочарование и отсутствие поддержки детей со стороны государства! Ведь прежде чем отнимать, нужно что-то дать взамен!».

«Я не знаю, читает ли подобные посты мэр, либо его приближенные, но я прошу обратить внимание на данную проблема людей власть имущих, а именно средства массовой информации. Помогите решить этот вопрос в пользу детей! Мы не просим отменить снос, но мы просим предоставить нам подходящее здание! Чтобы было достаточно кабинетов транспортная доступность! Неужели это так много?».

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