Семь достижений народного хозяйства Таджикистана, о которых знают далеко за пределами нашей страны.

Таджикский лимон

Один из известных видов цитрусовых фруктов лимон, выращивается в Таджикистане с 20-х годов прошлого века. В советское время в Вахшском районе, даже были специализированные цитрусовые совхозы.

Таджикские лимоны отличаются от своих зарубежных собратьев тонкой кожурой и сильным ароматом, они очень востребованы за границей. Основную долю урожая таджикистанцы экспортируют в Россию, Китай и Казахстан.

На сегодня на территории Таджикистана под лимонные сады занято более 1,5 тысяч гектаров земли, которые в год дают свыше 50 тысяч тонн урожая.

Таджикские лошади

Таджикистан, это родина аборигенных локайских лошадей, используемых в качестве упряжных и верхово-вьючных животных. Разведением этой породы в советский период, занимался Кокташский конный завод Ленинского района. К концу 1950 года требования к типу лошади изменились. В сельском хозяйстве, и на транспорте, механические двигатели почти полностью стали вытеснять живую тягловую силу. Хозяйствам республики потребовалась крупная, нарядная, выносливая и быстроаллюрная лошадь с гармоничными формами.

Таджикским коневодам удалось создать подобную породу путем скрещивания локайской, английской и арабской пород. Новая таджикская порода лошадей в 2002 году, была утверждена как новое селекционное достижение в области животноводства Республики Таджикистан.

Сейчас таджикские лошади разводятся в нескольких конезаводах страны, скакуны участвуют во многих международных турнирах и выставках.

Абрикосы Исфары

Таджикистан всегда славился своими абрикосами. На севере страны выращивают десятки местных сортов – мирсанчали, точибойи, кандак, бобои кадухурмои, сурх, субхони, ахрори, хучанди... Большинство абрикосовых садов расположены в Исфаре, и они занимают более 10 тысяч гектаров земли.

Не зря именно в Исфаре, поставили памятник абрикосу: 85% жителей этого города живут за счет продажи и выращивания именно этого фрукта.

В городе действуют 11 предприятий по переработке абрикоса. Ежегодно из Исфары экспортируют свыше 12 тысяч тонн сухофруктов, в основном, абрикосов в Россию, Казахстан, Европу и США.

Население города считает, что их абрикосовые сады заменяют им депозитные счета в банках.

Гиссарская овца

Вот вы наверняка не знали, а гиссарская порода овец является самой крупной в мире, среди всех культурных пород. Гиссарские овцы выносливы, и с лёгкостью выдерживают длительные переходы с летних пастбищ на зимние, порой они проходят до 500 километров.

Бараны в холке достигают высоты до 85 сантиметров, а овцы, до 80 сантиметров.

У гиссарских овец сильный и развитый костяк, широкое, крупное туловище, и курдюк большой, в отличие от других овец намного больше. Отдельные особи при забое, дают до 62 килограммов курдюка. Наиболее крупные бараны могут весить до 190 килограммов, а овцы – до 120 килограммов.

По качествам мяса и сала, гиссарская овца, одна из лучших в мире.

Кайраккумские ковры

Ковровщики Кайраккума являются продолжателями древних национальных традиций ковроткачества и более полувека заняты широким производством качественных и красивых ковров.

Пик всесоюзной славы предприятия «Ковры Кайраккума», пришелся на 70–80-е годы. Чтобы заполучить эти ковры, выстраивались очереди, а завод выпускал продукцию миллионами квадратных метров ежегодно.

Сейчас ковровый комбинат переживает новый этап развития. Ковры, вырабатываемые ОАО «Ковры Кайраккума» известны далеко за пределами Республики Таджикистан своей красотой, колоритом, орнаментом, отражающий традиции народов Востока, высокими качественными показателями.

Об их популярности свидетельствуют полученные за последние годы призы на международных выставках в Швейцарии, Голландии, Франции, Германии и других странах.

Виноград

Виноград, одна из любимых ягод таджикского народа. В Таджикистане под виноградники отдано почти 40 тысяч гектаров земли, в год они дают урожай более 500 тысяч тонн винограда.

В советское время в Таджикистане ежегодно перерабатывалось 80 тысяч тонн винограда, и производилось 6 миллионов декалитров вина. По свидетельству бывшего министра пищевой промышленности республики Икрома Курбанова, 24 наименований таджикских вин в свое время были отмечены медалями на Международных дегустациях вин.

Введенный в период Горбачева «сухой закон», нанес сильный удар по виноделию.

Сегодня с успехом идут на продажу и экспорт столовые сорта винограда, как в натуральном виде, так и сушёные. В Таджикистане популярны такие местные сорта, как Шохона, Гиссарский ранний, Зарифи, Хаджи Мурад, Бедаки, Бедона Киврони, а также традиционные, Хусайни, Кишмиш, Джавз, Бычий глаз и другие.

Самые знаменитые плантации винограда расположены в Турсунзаде. Сюда любоваться бескрайними виноградными садами, и полакомиться сладкими плодами приезжают даже зарубежные гости - президенты, министры, депутаты, артисты.

Тонковолокнистый хлопок

В 30-е годы прошлого века считалось, что только климат Египта позволяет выращивать высокосортный тонковолокнистый хлопок, рынок которого полностью монополизировала Британия.

Но благодаря селекционным работам советских ученых, на испытательных участках в южном Таджикистане был выращен сорт, ничем не уступающий, а по некоторым показателям даже превышающий египетский тонковолокнистый хлопок. Его урожайность на 20-30 процентов превышала урожайность африканского сородича, а качество волокна заметно превосходило прародителя.

Вскоре таджикский тонковолокнистый хлопок стал одним из самых значимых продуктов сельского хозяйства Советского Союза, и остается он таковым, и по сей день.