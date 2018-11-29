Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает серию мастер-классов, в ходе которых жители отдаленных районов Хатлонской области узнают о возможностях Всемирной сети, а также экономии денег с помощью приложения «МегаФон Life». Новая встреча, участниками которой стали студенты фармацевтического колледжа, состоялась в районе Яван.

«Интернет открывает перед медициной новые перспективы. Всё больше людей получают консультации врачей онлайн. Порталы государственных услуг позволяют записаться на прием в удобное время. На сайтах фармацевтических компаний можно получить информацию о медикаментах и их цене, заказать нужные лекарства. Одним словом, в современном мире медики должны быть с интернетом «на ты», а особенно полезно знать о возможностях Всемирной сети студентам, которым уже завтра предстоит определять, какой будет медицина Таджикистана. Спасибо компании «МегаФон Таджикистан» за советы и информацию о полезных ресурсах!» – говорит директор фармацевтического колледжа Хусрав БОБОБЕКОВ.

Студенты колледжа являются активными пользователями мобильной связи, поэтому им было интересно узнать и о том, как можно экономить на звонках или самостоятельно управлять своими услугами. PR-менеджер компании «МегаФон Таджикистан» Бехруз Сафаров рассказал о приложении «МегаФон Life» и предложил зайти на несколько полезных сайтов. Скоростной интернет-доступ в классе был организован с помощью Wi-Fi-роутера. По итогам встречи самые активные участники были награждены интернет-пакетами от компании «МегаФон Таджикистан».

«Развивая сеть в районах, мы думаем о том, что с помощью нашей связи и интернета абоненты будут получать еще и медицинские услуги. Если прежде в экстренных случаях приходилось везти заболевшего человека в соседнее село или тратить время на поездку за доктором, то сейчас можно проконсультироваться с врачом по телефону или организовать видеосвязь, чтобы прямо на месте быстро оказать нужную помощь. Уверен, что знания, которыми мы поделились со студентами колледжа, позволят им по-новому взглянуть на свою профессию, освоить современные приемы работы, что будет только на пользу будущим пациентам этих ребят», – подводит итог руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.