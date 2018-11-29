Сегодня, 29 ноября, должно было исполниться день рождения известного таджикского исполнителя, солиста ансамбля «Гульшан» Кароматулло Курбанова, трагически погибшего в годы гражданской войны в Таджикистане. Сегодня мы вспоминаем его вместе с друзьями и родными.

Песенный тандем

За время своей недолгой творческой деятельности Кароматулло Курбанов смог не только воплотить в жизнь многие свои идеи, но и стал основоположником собственной школы на таджикской эстраде. Его песни украшали многие государственные культурные мероприятия, свадьбы и праздники. Он был кумиром сотен тысяч людей - не только таджиков.

Кароматулло Курбанов родился 29 ноября 1961 года в Кулябе, потом семья переехала в кишлак «Партизани сурх» района Рудаки. Заниматься музыкой начал, будучи школьником. В молодости вместе с другом Исматулло Холовым они основали ансамбль «Сугдиён» (Согдиана), одновременно учась в институте искусств.

Когда дуэт распался, и Кароматулло стал узнаваем среди своих коллег и почитателей, то перешел на работу в «Гульшан». Самый пик творчества певца приходится на конец 80-х - начало 90-х годов, когда он, по сути, был одним из самых основных солистов популярного ансамбля.

- У Кароматулло Курбанова был природный талант, но главная его заслуга в том, что он принес новое веяние в нашу современную музыку, - считает Народный артист республики Курбонали Рахмонов. - Даже спустя годы, многие молодые артисты подражают ему, хотят быть похожим на него. Другая особенность Кароматулло была в том, что он любил индийский стиль и даже в национальной музыке использовал индийские инструменты.

Поэт Хабибулло Нозири рассказывает, что знал покойного Кароматулло с детства: он был одноклассником его старшего брата - Махмадулло, жили по соседству. «У нас был свой литературный круг, мы много общались, понимали друг друга, - рассказывает поэт. - В то время я работал завотделом литературной редакции Таджикского радио, а он в оркестре «Гульшан», слово за слово, потихоньку мы начали сочинять песни. Они «рождались» разными способами. Дело в том, что обычно я пишу слова к песне после того, как слышу мелодию. Так были рождены многие наши песни с Кароматулло, которые стали настоящими хитами – «Шахри борони» (Город в дожде), «Андак-андак» (Мало-помалу), «Ракс бикун» (Танцуй), «Зиндаги» (Жизнь) и много других. Второй вариант - некоторые готовые газели я предлагал ему сразу, а потом он сочинял музыку.

Были случаи, когда я вдохновлялся от его рассказов и слова приходили ко мне сами, как по заказу. А песню «Бишнав, ки аз бунеди ман…» (Послушай, от меня исходит…) я написал про него самого. Иногда я сам выбрали стихи классиков или современных поэтов, и предлагал ему сделать из них песню. Одним словом, наше совместное творчество дало хорошие результаты – вместе мы сочинили 17 песен».

Хабибулло Нозири также рассказывает случай, когда в конце 80-х его стихи «Ракс бикун» и «Зиндаги» «забраковал» литсовет телерадиокомитета. «И когда в стране широко отмечали 80-летие известного писателя Джалола Икроми в 1989 году и делегацию представителей культуры и искусства Таджикистана отправили в Бухару, где проходили торжества по случаю юбилея, каково было удивление гостей, когда их встретили песней «Ракс бикун», которая в ту пору уже стала хитом, благодаря Кароматулло», - отмечает Нозири.

«Перевоспитатель»

О Кароматулло Курбанове рассказывает также актер и певец Парвиз Пулоди:

«Близко с Кароматулло меня свел случай, происшедший со мной еще в детстве. В 1984 году, когда в Гиссарской крепости телевидение записывало выступление ансамбля «Сугдиён», очень популярного в ту пору, мы, мальчишки, жившие неподалеку от крепости, побежали посмотреть на своего кумира – Кароматулло. Пока он готовился к выступлению, мы все время отвлекали его, чтобы он посмотрел в нашу сторону, и в перерыве между съемками, он вдруг подозвал меня. Хотя я испугался, что мне влетит за наше мелкое хулиганство, все же подошел к нему, сидящему вместе с коллегами. Он спросил как меня зовут, и потом спокойным голосом объяснил, что носитель такого красивого имени не должен вести себя неподобающе. И еще он угостил меня конфетами. Было что-то магическое в его словах, и после того случая, я стал другим. У меня появился какой-то самоконтроль: если я делал что-то плохое, то сразу останавливался и вспоминал слова моего кумира. Можно сказать, что устод Кароматулло меня перевоспитал.

Позже, когда я, подражая ему, научился играть на аккордеоне, и стал потихоньку петь на школьных вечеринках, однажды мы с ним случайно встретились на свадьбе и по просьбе ведущего, я спел одну его песню. Кароматулло узнал меня и пригласил репетировать вместе с ним в клубе на 46-микрорайоне. Так я стал выступать вместе с ним на различных мероприятиях», - рассказал Парвиз.

Поклонник Аши Босли

По словам Парвиза, даже тот факт, что после окончания школы он поступил в театральный вуз и стал актером, тоже совет его наставника. «Кароматулло сам был стеснительным человеком, он хотел, чтобы каждый из нас был лучше него и поэтому чтобы победить в себе стыдливость и смело держаться на сцене, посоветовал поступать на актерский, - вспоминает Парвиз Пулоди, - Так как я учился в Москве, то зарабатывал на свадьбах только на каникулах – это были самые насыщенные летние месяцы, и даже тогда при распределении гонорара, он старался давать мне больше денег, мол, ты студент, тебе нужней. Когда я был в Москве, мы часто созванивались и однажды, когда Кароматулло позвонил и спросил про учебу, я сообщил, что достал два билета (себе и своей спутнице) в концертный зал «Россия» на концерт индийской исполнительницы Аши Босли.

«Пожалуйста, можно вместо девушки на этот концерт пойду я?»- спросил он меня и к моему удивлению, вечером того же дня прилетел из Душанбе на самолете. Оказывается, Кароматулло был поклонником творчества Аши и после прекрасного концерта, мы вдвоем попали к ней в номер, где Кароматулло сыграл на армонии и спел несколько песен на хинди, за что госпожа Аша по-матерински поцеловала его, называя сыном». Индийская любовь Кароматулло передалась в будущем и его детям - Мухаммадрофеъ и Нозие, которые продолжая его творчество и стиль, проявляют особый интерес к Индии.

В дуэте

Известная солистка ансамбля «Зебо» Ширинмох Нихолова, которая впервые проверила свои вокальные данные, благодаря Кароматулло и спела с ним в дуэте, вспоминает о поездке в Индию:

«В 1988 году наш ансамбль поехал в Дели на фестиваль дружбы СССР – Индия, где с нами в поездке был Кароматулло Курбанов, который исполнял песни на индийском, - вспоминает Ширинмох, - Особенно он помог в постановке финальной части концерта, когда "Зебо" исполнял «Рамая ваставая» . Публика была просто в восторге от этого исполнения!».

По словам артистки, когда в свободное от выступлений время, девушки вместе с певцом прогуливались по индийской столице, кто-то ин индийских гадалок предложил погадать им по ладони. Когда очередь дошла до Кароматулло, она сообщила, что его ждет большая опасность к тридцати годам и если он пройдет этот рубеж благополучно, то все у него будет хорошо. «От этих слов гадалки, он вообще поник духом, а мы сказали, чтобы он не воспринимал близко эти слова, что все это мол, чушь, - рассказывает она, - Но Кароматулло сказал, что ему тоже самое нагадали и в России, когда он был там на гастролях. Наверное, все это сказалось на его дальнейшей творческой судьбе, потому что в последние два-три года своей жизни он буквально преобразился: будто он спешил жить, много работал, и исполнил в этот период самые лучшие свои песни».

По словам певицы, именно Кароматулло дал ей возможность проверить свои вокальные данные, когда предложил ей спеть в дуэте.

«Я очень хотела петь, но стеснялась, так как все меня знали как танцовщицу, - рассказывает Нихолова, - И тогда Кароматулло предложил проверить наши вокальные данные, сможем ли мы спеть в дуэте. Это была большая психологическая поддержка. Так родились наши первые песни дуэтом – «Джони ман» (Моя душа) и «Эй ишки рухафзо» (Моя вдохновляющая любовь), которые сразу получили популярность среди поклонников». По ее словам, всего было записано семь совместных песен с Кароматулло. Также в архиве песен певца хранятся его дуэты с Махфират Хамракуловой и Маликаи Саидзод. Кстати, сын певца - Мухаммадрафи Кароматулло через 20 лет спел хит «Джони ман» в дуэте с Юлдуз Усмановой, почти одновременно эту песню исполнили Садриддини Начмиддин с афганской певицей Газал Иноят.

Всего у Кароматулло было 7 альбомов, состоящих из 76 песен, в том числе на других языках. Режиссер Неъмат Халилов снял музыкальный фильм о творчестве певца «Суруди ман», в котором звучат его лучшие песни.

Последняя свадьба

- В октябре 1992 года, мы с ансамблем «Зебо» должны были поехать на концерт в Худжанд, и хотели взять с собой Кароматулло, но он сказал, что уже получил заказ на свадьбу и не может отказать, - вспоминает Ширинмох, - Что скрывать, основной заработок артистов идет за счет выступления на свадьбах, поэтому многие из нас брали заказы, а у Кароматулло свадьбы были расписаны на месяц-полтора вперед. «Зачем тебе свадьба, да еще в тех местах, где неспокойно?», - сказала я, ведь в то время на юге уже началась заварушка, повсюду орудовали боевики. Он сказал, что это его последняя свадьба, как он только ее проведет, больше не будет ездить… Но случилось то, что случилось».

18 октября 1992 года пришла страшная весть: Кароматулло Курбанов и еще 11 человек, в том числе группа его музыкантов, танцовщица и хозяева свадьбы были расстреляны в Яване боевиком Народного фронта Абдувоситом Самадовым. Вердиктом боевика стало что-то вроде «Мы здесь сражаемся, а ты на свадьбах поешь?!». Следствие продолжалось три года. На скамье подсудимых оказалось 8 человек. Остальные были убиты во время войны, в том числе и сам Восит. Он пережил Кароматулло всего на неделю…

В одно же время, в тот же час

Когда не стало Кароматулло, его трое детей – Мухаммадрафи, Сахи и Нозия были еще маленькими, поэтому особых воспоминаний об отце у них нет, хотя через свою жизнь они проносят к нему свою безграничную любовь, шагая по его стопам. Сегодня Мухаммадрафи и Нозия Кароматулло – одни из самых популярных исполнителей таджикской эстрады. Сын певца, благодаря постоянной работе над собой во многом похож на отца, не только внешностью, но и голосом и врожденным талантом. Нозия закончила консерваторию в Дели по классическому вокалу и танцу с красным дипломом, она успела дать несколько сольных концертов. Уже вошло в традицию, что ежегодно, 29 ноября, в день рождения отца, его дети организовывают свои концерты, посвящая их, его памяти. Вот и сегодня, в очередной день рождения Кароматулло Курбанова, его сын - Мухаммадрафи Кароматулло организовывает вечером в Худжанде свой концерт, куда приглашены все поклонники творчества певца.

Даже если в страшных 90-х убийцам удалось трагически прервать жизненный путь молодого и талантливого певца Кароматулло Курбанова, то им не удалось убить его талант. Его песни до сегодняшнего дня звучат везде, у него десятки подражателей. Это является фактом того, что о Кароматулло не только не забыли, но до сих пор помнят и любят. Он останется в нашей памяти таким же светлым, добрым и талантливым.

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