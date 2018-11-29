В Стамбуле на этой неделе пройдут две отдельные международные конференции по медиации. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что на них будет обсуждаться.

Одна из конференций будет посвящена нынешнему положению дел на карте конфликта и возможностям медиации членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). На второй же будет охвачен более широкий круг вопросов, а также пройдут сессии, на которых будут обсуждены связи между устойчивым развитием, миром и медиацией; обеспечение гендерного равенства в процессах медиации и способы привлечения молодежи в эти процессы; а также рассмотрены взгляды касательно роли больших данных и искусственного интеллекта в анализе конфликтов и медиации.

Может показаться, что такого рода конференции не могут быть полезны, однако Стамбульские конференции по медиации оказались весьма влиятельными в развитии общего понимания проблем и повестки дня для действий в области медиации и разрешения конфликтов мирным путем.

В качестве принимающей стороны данных конференций и единственной страны, которая является сопредседателем Группы дружбы медиаторов в трех важных международных организациях: Организации Объединенных Наций, ОИС и ОБСЕ, Турция имеет возможность делиться результатами этих конференций в данных международных организациях.

Реальность такова, что человечество сталкивается с необычным испытанием в XXI веке.

В то время как многие думали, что стакан наполовину полон с точки зрения достижений в области международного права, международных институтов, демократии и верховенства закона, подотчетности, свободной торговли, гендерного равенства и других вопросов, пустая часть стакана начала проявлять себя.

Нам всем известно об этих проявлениях, и нет необходимости вновь это упоминать. Торговые войны, новые формы международной эксплуатации, геополитическое соперничество, прокси-войны великих держав, распадающиеся национальные государства, терроризм, ксенофобия, враждебность к исламу, растущее неравенство и несправедливость – находятся среди современных тенденций, которые проявляют пустую часть стакана.

Испытания, с которыми сталкивается человечество, уничтожают успехи и возможности человечества. Какая сторона будет преобладать?

Ответ зависит от того, насколько мы, люди, можем совместно работать для достижения положительных результатов, а также как мы реагируем на проблемы. Ясно одно: если мы не проявим инициативу и не будем предприимчивыми и гуманными, плохая сторона будет возобладать. Позиция ожидания и наблюдения уже неприемлема.

Политические предпочтения различаются между медиацией и фактическим применением силы против террористов.

Давайте рассмотрим ситуацию в Сирии.

Предприимчивый и гуманитарный подход Турции очистил в общей сложности 4000 квадратных километров от двух террористических организаций, ДАИШ и PПК / PYD / YPG.

Если бы мы не вмешались, наш народ постоянно бы подвергался нападению этих террористов, а также политическое решение сирийской трагедии не было бы достигнуто.

Турция делает все возможное, чтобы облегчить гуманитарные страдания, принимает наибольшее число беженцев во всем мире, как страна, которая больше всего инвестирует в беженцев, тратит больше на гуманитурную помощь, чем самая большая экономика в мире.

Турция также поддерживает соглашения, которые спасают если не сотни тысяч, то десятки жизней, и поддерживает политическое решение, основанное на территориальной целостности соседней Сирии.

Я привел в пример Сирию не просто так. Сирия еще раз демонстрирует нам настолько важно вмешательство, потому что, когда огонь конфликта охватывает нацию, то единственное, что остается предсказуемым, - это непредсказуемые последствия для этого государства.

Целое поколение граждан так или иначе будет потеряно; будущее также будет мрачным. Каждый, включая тех, кто находится за тысячи километров, будет страдать, будь то террористическое нападени, экономический шок, нелегальная миграция или же раненая человеческая совесть.

Если предупреждение и мирное разрешение конфликтов имеет первостепенное значение, то мы должны отнестись к этому серьезно. Эта оценка стимулирует усилия Турции в области медиации в качестве сопредседателя ОИС, ООН, и ОБСЕ Группы дружбы медиаторов, а также в качестве организатора двух Стамбульских конференций по медиации, которые пройдут на этой неделе в Стамбуле.

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