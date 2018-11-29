Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 ноября понаблюдал за специальными тактическими учениями подразделений, приведенных в высокую степень боевой готовности на Чирчикском полигоне.

Узбекистан проводит масштабные учения вооруженных сил по всей стране: они проводятся в истории независимого Узбекистана впервые и будут продолжаться 5 дней. Раньше подобные учения проводились только на уровне военных округов, отмечает Подробно.уз.

Фото: Пресс-служба Минобороны РУ

Шавкат Мирзиёев, выступая перед началом учений, отметил, что «целью изменений в системе обороны является укрепление безопасности страны, обеспечение мира нашего народа».



Президент РУ ознакомился с условиями в воинской части, расположенной рядом с полигоном, осмотрел вооружение и технику. Здесь же состоялось совещание с руководителями военно-административных секторов, министерств и ведомств.

Фото: Пресс-служба Минобороны РУ

Учения на 7 узбекских полигонах были начаты по распоряжению президента Узбекистана: утром, 26 ноября, войска Министерства обороны были подняты по учебной тревоге.

Фото: Пресс-служба Минобороны РУ

Выступая в среду на заседании Совета безопасности, Шавкат Мирзиёев отметил, что в стране последовательно реализованы задачи, поставленные на заседании Совета безопасности 10 января текущего года. Было принято 46 нормативно-правовых актов, направленных на реформирование и развитие Вооруженных Сил.

"За минувший короткий срок полностью обновлена структура воинских частей, неэффективные и дублировавшие друг друга части были сокращены. В результате снизился расход средств на содержание войск. Внедрена система аутсорсинга в продовольственное обеспечение, что позволило повысить боеготовность военных подразделений и в два раза сократить временные показатели", – цитирует Мирзиёева его пресс-служба.

Президент соседней страны отметил, что о правильности проводимой работы явственно свидетельствует то, что за один год армия Узбекистана поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге мощи вооруженных сил, а узбекские военные заняли первое место на прошедшем в Великобритании конкурсе "Кембрийский патруль" с участием 123 команд из 90 стран.

Учение "Кембрийский патруль" проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет. Оно считается одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения. Особые требования предъявляются к физической и морально-психологической подготовке военнослужащих.

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