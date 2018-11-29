Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории международного аэропорта Душанбе 40-летнего жителя Шугнанского района Мунима Азраткулова, более известного в криминальных кругах как «Мишель».

Он хотел вылететь в Россию, чтобы скрыться там от правосудия, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

По данным ведомства, задержанный в начале текущего года вместе со своим подельником, 30-летним жителем Душанбе неким Гадомадовым, угрожая пистолетом «Макарова» отобрал у жителя столицы 9,6 тыс. долларов США и 10 тыс. сомони.

МВД напоминает, что Азраткулов ранее был осужден в России за организацию грабежа и отбывал наказание в одной из колоний Владимирской области.

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