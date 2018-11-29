Бывший посол Франции в Тбилиси и экс-министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (главным спонсором которой является миллиардер Бидзина Иванишвили), выигрывает второй тур президентских выборов в Грузии. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии этой страны.

Саломе Зурабишвили набрала 59,61% голосов в ходе второго тура президентских выборов в Грузии, обработаны данные почти со всех участков, пишет Российская газета.

По данным ЦИК, ее соперник Григол Вашадзе, кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Саакашвили получает 42,63% голосов.

Итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента Грузии составила 56,23%.

"Я оцениваю свою победу как победу гражданского общества, это для меня самое главное", - сказала Зурабишвили журналистам.

Она отказалась говорить о предстоящей инаугурации, отметив, что начнет подготовку к ней только после объявления окончательных результатов.

Медуза напоминает, что нынешние выборы президента Грузии — последние, которые проводятся методом прямого голосования. С 2023 года главу государства будет выбирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.

Новая конституция Грузии существенно ограничит полномочия президента, который уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, а также не сможет назначать послов и судей.

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