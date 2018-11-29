23-летняя жительница Душанбе обратилась в милицию с жалобой на то, что в районе Гипроземгородка неизвестный молодой человек оскорбил ее.

Девушка написала посредством социальных сетей в органы внутренних дел столицы, что он оскорбил ее честь и достоинство, покрыв матом, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

По данному факту сотрудниками милиции был задержан 24-летний житель столицы - сотрудник Таджикского государственного института экономики и финансов Шарифджон Розиков.

Мужчина решением суда столичного района Сино был приговорен к пяти суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

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