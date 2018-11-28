Зуля Рахматова два года назад зарегистрировалась в Facebook и когда стала встречать посты с просьбами о помощи, которыми обычно охотно делятся пользователи, то не просто их лайкала и шерила, а связывалась с теми, кто нуждается, и старалась им помочь. Теперь Зуля - один из самых популярных таджикских волонтеров, к которому за помощью обращаются люди со всей республики.
В День сострадания, который в мире отмечают сегодня, 28 ноября, рассказываем об этой удивительной женщине.
Зуля громкая и яркая. Она из тех женщин, которая заходит куда-нибудь и заполняет собой всё пространство. В том смысле, что пока мы проводим с ней интервью в душанбинском кафе, Зулю слушаю не только я, но и все остальные - за соседними столиками.
Зуля рассказывает свою историю высоким, поставленным голосом; в одном месте не сдерживается и начинает плакать, потом с трудом берет себя в руки, вытирает слезы и продолжает.
«Мне муж постоянно говорит: «хватит», а я не могу остановиться», - признаётся она.
То же самое происходит и в социальных сетях: Зулю в Facebook невозможно не заметить, у нее на странице постоянные отчеты о благотворительных акциях, посты о том, что кто-то нуждается в помощи, потом – посты о том, что этот кто-то помощь получил.
Зуля со своей деятельностью стала даже ньюсмейкером для журналистов. Например, когда в сетях написали о том, что актер Хошим Гадо продает свои книги на улице, она тут же вызвалась организовать ему встречу со зрителями, на которой устроила и ярмарку-продажу книг актера и про которую потом написали местные СМИ.
«Я вернулся к жизни», - признался Хошим Гадо после встречи.
«Схожу к ней в школу, покажу всем, что она не одна»
- Зуля, пожалуй, в Таджикистане вы один из самых известных волонтёров, мы теперь все следим за вашей деятельностью в ФБ. Как она началась?
- Помните, в прошлом году в Facebook появилась информация о девочке, над которой издевается родная тетя? Меня эта история тогда так шокировала, что я все время думала об этой девочке. Чуть позже вместе с участниками группы из ФБ «Хамсафар» я решила поехать в Яван и принять участие в одной благотворительной акции и вдруг там встретила эту девочку - Судобу, она была уже в интернате.
Я стала с ней общаться, она сначала была такая закрытая. Но я детский психолог по образованию и могу находить общий язык с детьми.
Совсем скоро мы с Судобой очень подружились, она мне всё рассказала и это были ужасные истории.
Наверное, с этого момента всё и началось. Я открыла группу в ФБ «Доброта», в которой собрались сначала мои друзья, а потом просто неравнодушные люди, которые хотят помочь.
К нам стали обращаться те, кому эта помощь нужна. Когда я уже начала заниматься волонтерской деятельностью, то увидела, что очень много людей нуждаются в помощи врачей.
Тогда я создала группу в ФБ «Врачи Таджикистана», на которой собралось очень много медиков, мы сдружились и теперь я ищу там и медицинскую помощь.
А вообще помощь принимается любая – вещи, продукты, лекарства. Участники группы мне просто говорят, мол, Зуля, есть то-то и то-то, приезжай, забирай и отдай кому-нибудь, у нас нет времени. А у меня время есть – я в запасе, я же была военнослужащей, ветеран боевых действий, и сейчас не работаю. Но, как – не работаю? Каждый день что-то происходит: акции, встречи.
- Например, вчера, что у вас было?
- Вчера одной девочке я отвезла парту и стул. Девочке семь лет, она очень красивая и способная, но ее родители расстались, и мама этой девочки осталась с двумя детьми фактически на улице. Сняла пустую комнатку на окраине Душанбе, и девочка больше не смогла продолжить учебу в центре города, пришлось сменить школу. Она прекратила учиться: просто сидит, не хочет ни читать, ни писать. В школе над ней стали издеваться, она же не может принести с собой яблочко, бутерброд, потому что нет ничего дома и новые одноклассники стали дразнить ее.
Но мы с этой девочкой решили, что будем дружить, только ей нужно будет начать хорошо учиться.
У меня есть 10 детей, с которыми я так дружу, которые под моей опекой, мы с ними раз в месяц ходим куда-нибудь – в цирк, кафе или в «Мадагаскар», общаемся. Эта девочка согласилась.
Через три дня я прихожу, а у нее три пятерки в дневнике. Но в комнатке, которую снимает ее мама, ничего нет – бетон и всё, и мы нашли для девочки специальную парту и стул, чтобы ей было, где заниматься. Завтра еще лампу настольную отвезу, а то там «свет» у них плохой. Еще обязательно схожу к ней в школу, покажу всем, что она не одна.
«Я видела детей голодных, которым вообще нечего есть»
- Когда вы выставляете в соцсетях фото с таких походов, вас иногда критикуют за активность. Как вы к этому относитесь?
- Да, мне говорили, мол, Зуля пиарится, мне даже в «личку» об этом писали. А мне что пиарится: я что артистка, политик? Меня весь город знает, я здесь родилась и выросла. Фотографии, отчеты об акциях я публикую, чтобы люди верили мне, и знали, чем я занимаюсь.
Я буду активной в соцсетях, буду выставлять фотографии и рассказывать про каждый свой шаг. Потому что это помогает.
Например, когда ко мне обратился дедушка с умирающей внучкой, мы смогли собрать на ее операцию за неделю $5 тысяч. Он пришел ко мне домой, сказал, что два года пытался найти деньги на операцию и не смог. Сказал, что ему больше некуда идти за помощью, и что его внучка умирает.
Подключился фонд «Рушди Точикистон», Тахмина Бобохонова, Шухрат Джураева и мы смогли все вместе спасти девочку. Это потому, что нас все знают в соцсетях, как же я откажусь от активности? Нет, я буду продолжать.
- Основных благотворителей вы находите в соцсетях?
- Не всегда. Вот, смотрите, у меня каталоги, в них фотографии тех, кто нуждается, короткие истории про них, контакты. Я их с собой везде таскаю, встречаюсь с бизнесменами, показываю им эти каталоги, и иногда они помогают.
А каких трагедий только нет! Я видела детей голодных, которым вообще нечего есть. Мне как-то написала девушка в 10 часов вечера, рассказывает, что ей не дают зарплату уже несколько дней и ее дети два дня ничего не ели, и не могут уснуть от голода.
Или вот – семья, бабушка, смотрите, какая худенькая, еле-еле ходит. И дедушка такой больной, а у них трое внуков остались без родителей, и они их тянут сами. А этот мальчик вообще живет в гараже и делает уроки при свете ночного фонаря. Отцу разрешили жить в этом гараже работодатели, и они живут семьёй там.
Все эти люди меня как-то находят. И я стараюсь помочь, подключить кого-то – знакомых или незнакомых.
- На что вообще способны наши благотворители?
- Была у меня история, вы наверняка читали: ко мне домой пришли родители с полуторогодовалым ребенком Усмончоном на руках, малыш умирает, а денег на операцию нет.
Оказалось, что у мальчика сложный порок сердца, нужно $8 тысяч на операцию. Я, честно говоря, растерялась – сумма слишком большая, а времени на сборы мало. И, вдруг, через несколько дней мне звонит мужчина и говорит, что его шеф хочет кому-нибудь оплатить операцию.
Я рассказала про этого мальчика и мне привезли наличными $8 тысяч. Я до сих пор не знаю, кем был этот благотворитель.
Мы отправили Усмончона в Индию, но, к несчастью, время было уже потеряно. Врачи сказали, что операция не спасет ребенка и отказались ее проводить. Пришлось возвращаться, скоро Усмончон скончался…
- Предвосхищая вопросы наших пользователей: куда вы дели деньги, которые не понадобились?
- Оставшиеся средства, которые не понадобились на операцию, я вернула мужчине, который мне их и привез, он сказал, что они помогут кому-то другому...
«Вы даже не поймете, что там могут жить люди, это какие-то берлоги»
- Зуля, вы никогда не думали открыть благотворительный фонд?
- Думала, я хочу, очень хочу открыть фонд и назвать его «Нури Фирдавс». В честь Фирдавса Самиева, которого мы недавно потеряли. Это была ужасная история. Я как-то наткнулась на ролик «Помощь Фирдавсу», и узнала про совсем молодого парня, который борется с онкологией. Я нашла его, написала, и мы с ним переписывались в тот вечер до утра. И мы начали бороться вместе.
Вы не представляете, как мы боролись! Как он боролся, как его мама боролась. Мы собирали по копейкам деньги на его поездки в Москву, на обследования. Они продали всё – имущество, машину, влезли в долги, но не сдавались.
Знаете, мне 50 лет, но я никогда не встречала таких людей, как Фирдавс – таких глубоких, мудрых. Какие правильные мысли у него были, какие наставления он мне давал. Мы с ним общались каждый день в течение года. Как-то он пропал, я звоню его маме и спрашиваю: «Что такое, почему он мне не звонит?», а она отвечает: «Его парализовало»…
Он уходил осознанно, я приехала к нему…Когда уже в последний раз, он лежал и у него слезы катились…Он не хотел уходить.
Когда мы только познакомились – хотел, он в депрессии был, а потом, когда он увидел так много неравнодушных людей, которые его поддерживали, которые его полюбили, он мне сказал, что не хочет уходить…Но ушел…
Так вот, я хочу открыть фонд в память о нем. Потому что Фирдавс говорил мне: «Когда будете делать добрые дела, за меня тоже делайте, а то я уже не смогу»…
- Зачем вам все это? Это ведь невероятно тяжело. Психологи говорят, что есть, как минимум, три причины, из-за которых люди помогают другим: религия, тяжелое и бедное прошлое и просто жалость.
- Я ненабожный человек, конечно, верю в бога, могу сказать: «Боже, помоги», но я не делаю это из-за религиозных убеждений. К счастью, с бедностью, никогда не сталкивалась – родители у меня хорошие, муж и дети тоже. Отпадает.
Мне просто всех жалко. Ну, вот мальчику 20 лет, и он умирает от онкологии, как пройти мимо?
Вы не представляете, что иногда приходится видеть: вы даже не поймете, что там люди живут, это какие-то берлоги. Трое деток, мама, тетя. Мама пашет с утра до ночи, мы привезли им продукты и вещи, а тетя сидит на кровати и даже не встает. Ну, я пошутила, мол, что же вы даже не встанете нас проводить. Она сбросила с ног покрывало, а ног нет, одни культи. Она сползла на пол и поползла к двери на коленях. У нее даже инвалидного кресла нет, и она вот так ползает по дому…
Я спать не могла потом. И кстати, у меня точно есть ангелы: после того посещения, звонит мне вдруг девушка и говорит, что у нее есть новая, инвалидная коляска, которая стала не нужна и она может ее отдать. Я тотчас забрала эту коляску и отвезла в тот дом.
Вот как мимо всего этого пройти? Я уже не смогу. Для меня благотворительность стала, как наркотик, не могу без нее...
Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».
Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.
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Гость1 час назад
Про порок сердца какая то муть написана. Что значит, время ... Неправда.
Саида1 час назад
Зуля,я восхищаюсь Вашей добротой!! Будьте здоровы и Удачи!!!