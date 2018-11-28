Молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, завершила подготовку к отборочному турниру чемпионата Азии-2019, который пройдет с 1 по 4 декабря в Ташкенте.
Перед отъездом в Ташкент молодежная сборная Таджикистана провела две товарищеские встречи со сверстниками из Афганистана, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.
Эти игры прошли в спорткомплексе «Касри варзиш» в Худжанде. В первом матче наша «молодежка» уступила афганским сверстникам со счетом 1:3, а во втором спарринге – с результатом 1:7.
В четверг, 29 ноября, делегация молодежной сборной Таджикистана по футзалу отравится в Ташкент для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2019. В отборочном цикле наши футзалисты сыграют в группе «В», где их соперниками будут сборные Кыргызстана (2 декабря) и Узбекистана (3 декабря). В группу «А» вошли молодежные сборные Ирана, Афганистана и Туркменистана.
В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих группах, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.
Товарищеские матчи
ТАДЖИКИСТАН (U-20) – Афганистан (U-20) – 1:3
Гол Таджикистана: Рабиджон Рабиев.
Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).
Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).
26 ноября. Худжанд. Спорткомплекс «Касри варзиш».
ТАДЖИКИСТАН (U-20) – Афганистан (U-20) – 1:7
Гол Таджикистана: Насим Шарипов.
Главный судья: Абдумалик Гаффоров (Худжанд).
Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).
27 ноября. Худжанд. Спорткомплекс «Касри варзиш».
Чемпионат Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных (U-20)
Отборочный турнир. Центральная зона
Группа «А»: Иран, Афганистан, Туркменистан.
Группа «В»: Узбекистан, ТАДЖИКИСТАН, Кыргызстан.
Календарь игр:
1-й тур
1 декабря (суббота)
16:00 – Туркменистан – Иран
19:00 – Кыргызстан – Узбекистан
2-й тур
2 декабря (воскресенье)
16:00 – ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан
19:00 – Афганистан – Туркменистан
3-й тур
3 декабря (понедельник)
16:00 – Иран – Афганистан
19:00 – Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН
Плей-офф
4 декабря (вторник)
18:00 – 2-е место группа «А» – 2-е место группа «В»
Примечание: все матчи пройдут в спорткомплексе «Узбекистан» в Ташкенте.
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