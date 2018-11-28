Сын знаменитого певца Кароматулло Курбанова, которому завтра исполнилось бы 57 лет, певец Мухаммадрофи Кароматулло даст концерт, посвященный памяти отца.
Концерт под названием «Киссаи дарьё» состоится 29 ноября в Государственной филармонии Таджикистана имени Акашарифа Джураева.
Как обещает певец, на концерте поклонников его творчества ждут новые песни и новый образ. Вчера певец побывал в эфире радиостанции «Азия-Плюс» и рассказал о деталях предстоящего концерта.
«Я тщательно готовлюсь к концерту, однако Нозия не будет завтра выступать. Мы каждый год в честь своего покойного отца давали совместные концерты. Но в этом году ее нет в городе, и она временно не сможет выйти на сцену», - сообщил он.
Однако, несмотря на это, брат и сестра совсем недавно сняли клип на песню своего погибшего отца под названием «Ишки рухафзо».
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Tajik1 час назад
Молодцы браво точ в точ в отца