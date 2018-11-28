Раъно Умурзакова из Таджикистана стала победительницей конкурса этнической красоты и таланта Республики Башкортостан «Miss International Ufa».
Звания первой вице-мисс была удостоена грузинка Карина Ахвледиани. Второй вице-мисс стала уроженка Баймакского района Наркяс Аралбаева, представившая башкирскую народность, сообщает kulturarb.ru.
В финале интернационального конкурса приняли участие 12 девушек, каждая из которых подготовила визитку и творческий номер. Девушки продефилировали в национальных костюмах и вечерних нарядах, проявили себя в интеллектуальном конкурсе.
По решению жюри конкурсантки были награждены в следующих номинациях: «Мисс Экзотика» – Ролли Сайн (Индия), «Мисс Дружба» – Екатерина Емельянова (чувашка, Бижбулякский район), «Мисс Артистизм» – Раъно Умурзакова (Таджикистан), «Мисс Патриотизм» – Аиеш Шахд Тарик Адел (Египет), «Мисс Этно» – Анастасия Самигулова (удмуртка, Татышлинский район), «Мисс Грация» – Нурия Бакирова (татарка, Илишевский район), «Мисс Эрудиция» – Наркяс Аралбаева (башкирка, Баймакский район), «Мисс Энергия» – Чуквуди Фавор (Нигерия), «Мисс Туризм» – Назым Жанибек (Казахстан), «Мисс Музыка» – Елизавета Рогачёва (русская, г. Уфа), «Мисс зрительских симпатий» – София Фролова (Адыгея).
"Miss International Ufa" - уникальный для Башкортостана проект, автором и руководителем которого является студентка Уфимского государственного института искусств им. Исмагилова, победитель Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» Земфира Рашитова. На конкурс было принято более 60 заявок от представительниц 20 национальностей, проживающих в Башкортостане.
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Гость2 часа назад
Мисок то сколько. .